Emma Stone nega ter chamado Jimmy Kimmel de ‘idiota’ no Oscar

Lembre-se, Emma se tornou viral durante o Oscar quando ela aparentemente chamou Jimmy de “idiota” depois que ele zombou de “Poor Things” por todas as suas cenas de sexo. A câmera a pegou murmurando algo imediatamente após a foto de Jimmy – no entanto, Emma agora está contando O repórter de Hollywood ela não tinha nenhum problema.

Como disse Emma, ​​ela não ofende facilmente… então é improvável que ela tenha ficado chateada com Jimmy por causa do comentário agressivo.

Mesmo que ela tenha ficado secretamente abalada com o comentário de Jimmy… temos certeza de que este não é o momento ao qual ela deseja ser associada no Oscar de 2024. Afinal, Emma ganhou um Oscar.

Alguns ficaram chateados com a vitória de Emma… com muitos torcendo pela atriz de “Killers of the Flower Moon” Lily Gladstone indo para a premiação.