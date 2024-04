Estatísticas de Zach Edey: Quantos pontos a estrela de Purdue tem em média?

Ade Purdue Zach Edey se prepara para potencialmente encerrar sua carreira universitária com um campeonato nacional, ele acrescentou outro elogio ao seu currículo impressionante no domingo, conquistando o prêmio de Jogador do Ano do Naismith Men’s College em 2024.

Num campo de finalistas formidáveis, incluindo RJ Davis da Carolina do Norte, Dalton Knecht do Tennessee e Jamal Shead, Edey de Houston saiu vitorioso, marcando sua segunda vitória consecutiva no prestigiado prêmio. O último jogador a conseguir tal feito foi Ralph Sampson da Virgínia em 1983, enfatizando a raridade e o significado de Edeya realização.

“Não é uma coisa fácil de fazer”, disse Edey.

“Quando você vê as pessoas que fizeram isso antes de você, é realmente incrível.”

Esta última homenagem para o Purdue o destaque não é nenhuma surpresa, dado seu desempenho dominante ao longo da temporada. Edey desempenhou um papel fundamental na liderança do Caldeireiros para um campeonato da temporada regular do Big Ten e uma vaga no jogo do campeonato nacional.

Com uma média impressionante de 24,9 pontos, 12,2 rebotes, 2,2 bloqueios e 2,1 assistências por jogo e arremessos eficientes de 62,5% em campo, Edey mostrou sua versatilidade e domínio na quadra.

Além disso, Edey gravou seu nome na história da NCAA ao se tornar o primeiro jogador a alcançar uma notável linha de estatísticas de pelo menos 800 pontos, 400 rebotes, 50 assistências e 50 bloqueios em uma única temporada. Além disso, ele está ao lado do Hall of Famer David Robinson como o único jogador com pelo menos 2.200 pontos na carreira, 1.200 rebotes na carreira e 200 bloqueios na carreira, ostentando uma porcentagem de arremessos de campo na carreira superior a 60 por cento.

O Huskiesque dominou todos os jogos do torneio da NCAA por pelo menos 14 pontos, apresenta uma oposição formidável com seu próprio astro em Donovan Clingan.

No entanto, independentemente do resultado do jogo de segunda-feira, Edey solidificou seu lugar na história do basquete universitário com suas conquistas e contribuições excepcionais para Purdueé sucesso.