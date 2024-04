Gervonta Davis emite aviso a Ryan Garcia após vitória de Devin Haney

Fapós sua grande vitória contra Devin Haney no Sábado à noite, Ryan Garcia recebeu um conselho inesperado de seu antigo rival, Gervonta Davis, que incentivou Garcia a se aposentar do boxe. Garcia chocou o mundo do boxe com um desempenho impressionante, derrubando Haney três vezes e finalmente vencendo por pontos.

Desde o primeiro sino, Garcia dominou a luta, machucando Haney com um gancho de esquerda no primeiro round. Apesar de HaneyApós os esforços de Haney nos rounds seguintes, Garcia continuou a afirmar seu domínio, atordoando Haney novamente no sexto round e derrubando-o pela primeira vez em sua carreira no sétimo.

Garcia selou sua vitória com mais dois knockdowns nos rounds 10 e 11, garantindo um triunfo que poucos previam. Porém, como Garcia perdeu peso antes da luta, ele não conquistou o cinturão de Haney com a vitória.

Aviso emitido a Garcia

Apesar de sua rivalidade com Haney, Davis expressou sua alegria ao ver Haney perder. No entanto, isso não o impediu de atacar Garcia também.

“É melhor que Ryan se aposente agora”, observou Davis em um tweet que foi excluído.

“Ele vai se machucar muito.”

O comentário de Davis provavelmente vem de Garcia e seu promotor Oscar de la hoya discutindo uma possível revanche com Davis durante a coletiva de imprensa pós-luta.

“Eu não acho que Tank vai vencer Frank Martinmas se o fizesse, ele não lutaria comigo porque estou subindo”, García disse.

“Não estou fazendo 140, estou indo para 147. Não consigo chegar a 140. Nunca lutei tecnicamente com 140. Meu corpo não pode literalmente ir abaixo de 143, é impossível. tentei todas as técnicas.”