Colá Victor WembanyamaA chegada de Injetou novas esperanças ao San Antonio Spurs, surgem dúvidas sobre a adequação do Gregg Popovich como a força orientadora desta equipe em evolução. Apesar de O animalelogios entusiasmados ao seu novo treinador, veterano da NBA Rudy Gay levantou dúvidas sobre Popovicheficácia a longo prazo na liderança do Esporas sucesso.

Popovich possui um pedigree de treinador incomparável, marcado por cinco campeonatos e impressionantes 1.386 vitórias. Sua habilidade tática tem sido creditada há muito tempo com o Esporas‘ excelência sustentada, consolidando seu status como um dos maiores treinadores da história da NBA.

gayas observações de sugerem preocupações sobre Popovicha capacidade de se adaptar ao cenário em evolução da NBA. À medida que a liga evolui, os treinadores devem manter-se à frente da curva para maximizar o potencial da sua equipa. Deve PopovichSe a perspicácia de treinador falhar ou não se alinhar com a trajetória da equipe, o Spurs pode enfrentar uma decisão difícil em relação ao seu futuro.

“Eu não sei o que Pop você está chegando lá agora mesmo”, gay disse.

“Ele está um pouco mais velho agora. Então não sei o que está acontecendo. O jogo mudou. Não estive no vestiário… mas sei que ele sabe como ajudar o garoto.”

Estrela do Spurs

Aos 75 anos, Popovich permanece no comando, firme em sua missão de pastorear a próxima geração de Esporas estrelas. O animalanunciado como o próximo jogador fundamental da franquia, já mostrou seu potencial para remodelar a sorte do time com desempenhos estelares em ambos os lados da quadra.

Com O animalApós o surgimento de um superastro de boa-fé, aumentam as expectativas de que os Spurs montem um elenco competitivo capaz de complementar seus talentos.

Embora a composição atual da equipe deixe muito a desejar Gerente Geral Brian Wright está preparado para fazer movimentos ousados ​​na busca pela disputa do campeonato.