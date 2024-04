Houston Texans WR Tank Dell, foi baleado em uma festa na Flórida; sofreu ferimentos leves

Segundo múltiplas fontes, um jovem de 16 anos abriu fogo no Cabana Live boate durante uma festa privada em Sanford, Flórida, na qual dez pessoas ficaram feridas, incluindo o wide receiver Tank Dell do Houston Texans. Felizmente, nenhuma das vítimas sofreu ferimentos graves.

A polícia afirmou que ‘o incidente começou como uma altercação verbal que se intensificou, levando ao tiroteio’. O incidente ocorreu depois que policiais estavam indo para Cabana Live para patrulhar a área, pois havia relatos de uma grande multidão na cena.

“Ao chegar, os deputados ouviram vários tiros vindos da parte traseira do estabelecimento, provocando a dispersão da multidão”, o Gabinete do Xerife do Condado mencionado em uma declaração oficial.

O Houston Texans comentou sobre o incidente

O Houston Texans também reconheceu que Tank Dell foi vítima do tiroteio, mencionando também em comunicado que o jogador sofreu lesões e foi levado ao hospital. Felizmente, ele recebeu alta do hospital sem mais ferimentos.

Os texanos disseram em um comunicado.

Fomos informados de que Tank Dell foi vítima de um tiroteio em Sanford, Flórida, na noite passada. Ele sofreu um ferimento leve, mas já recebeu alta do hospital e está de bom humor. Estamos em contato com ele e sua família e forneceremos mais atualizações quando apropriado, mas pedimos que você respeite a privacidade dele neste momento. Houston Texanos

O Houston Texans selecionou Dell na terceira rodada, 69º no geral, durante o draft da NFL de 2023. Infelizmente, na semana 13 contra o Denver Broncos, Dell sofreu uma fratura na fíbula, o que o deixou fora de ação pelo restante da temporada .

Ele foi submetido a uma cirurgia no dia seguinte para reparar a fíbula. Antes da lesão, Dell estava entre os melhores estreantes com 47 recepções para 709 jardas e sete touchdowns.