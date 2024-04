Ilia Topuria ameaça mandar Max Holloway para o final da fila, Holloway responde

Ilia Topuria está pronta para realizar seu desejo a Max Holloway.

Após sua grande vitória por nocaute sobre Justin Gaethje no UFC 300, no sábado, Holloway deu continuidade aos planos de convocar uma luta com o campeão peso pena Topuria. Ao longo da semana de luta, Holloway fez questão de mencionar que Topuria chegou ao topo da classificação até 145 libras sem ter que lutar com ele, e agora ele sente que é o momento certo para Topuria ter que enfrentar esse teste.

Para crédito de Topuria, ele concordou com a sugestão, mas não sem um aviso para Holloway.

“Está claro para mim, minha próxima luta é contra Max Holloway”, disse Topuria (tradução para o espanhol via Carlos Contreras Legaspi da ESPN). “Parabéns e aproveite esta noite, mas depois de lutar comigo ele terá que voltar à fila.”

Topuria ainda não foi derrotado em sua carreira profissional, que inclui uma marca de 7 a 0 no UFC. Depois de despachar os contendores Josh Emmett e Bryce Mitchell, Topuria aproveitou a oportunidade de disputar o título e finalizou o campeão Alexander Volkanovski com golpes no segundo round do UFC 298. Ao fazer isso, ele se tornou o primeiro homem a derrotar Volkanovski na luta até 145 libras. ataque.

Holloway ficou aquém em três lutas pelo título contra “The Great”, mas sente que fez o suficiente para desafiar Topuria pela chance de se tornar campeão dos penas mais uma vez.

“Isso é legal”, disse Holloway na coletiva de imprensa pós-luta da noite, quando informado sobre a resposta de Topuria. “O que eu vou dizer? E se ele for para o final da fila? Então, no final do dia, descobrimos. Como eu disse, temos perguntas.

“Estamos no jogo de luta. Ilia pode falar, mas tenho muitas perguntas. Gosto de ouvir e se isso for agendado, vocês verão muitas respostas. Então, estou animado com isso.”

Topuria estava sentado perto da jaula, então ele teve uma visão perfeita do final emocionante da luta pelo título “BMF” de sábado. Sua reação foi capturada em vídeo e dependendo de como você a interpreta, Topuria ficou indiferente ao final ou muito atordoado para reagir.

Quaisquer que sejam as dúvidas que Holloway tenha sobre Topuria, ele sabe que só há uma maneira de resolvê-las.

“Todo mundo fica tipo, ‘Oh, ele é qualquer coisa’, mas eu não conheço o cara”, disse Holloway sobre a reação de Topuria. “Você não sabe se ele é socialmente estranho ou algo assim, então talvez seja exatamente isso que ele é. Jogo limpo para ele, não sei o quão animado ou o que quer que ele seja, então não vou aceitar.

“Esse cara é campeão mundial, é um matador, mas como falei durante toda a semana de luta, temos dúvidas. Há muitas perguntas sobre o cara e quero descobrir isso.”