Ilia Topuria quer Max Holloway no The Sphere, mas apenas se o título de ‘BMF’ estiver em jogo: ‘Serei o primeiro a apagar as luzes’

Ilia Topuria quer Max Holloway no The Sphere, com os cinturões dos dois homens em disputa.

No último sábado, Holloway conquistou o título “BMF” com um nocaute no último segundo sobre Justin Gaethje no UFC 300. Depois, Holloway pediu uma chance ao recém-nomeado campeão dos penas, dizendo que Topuria o esquivou em seu caminho para o título. E Topuria fica feliz em atender.

“Na verdade, o UFC o salvou para este momento”, disse Topuria na segunda-feira. A hora do MMA. “Pedi pelo Max antes da luta do Volkanovski. Eu estava perguntando por ele o tempo todo. ‘Eu quero lutar com ele, eu quero lutar com ele.’ Finalmente, me deram Volkanovski porque o esconderam naquele momento.

“Max Holloway, ele é o próximo. Ele pode dizer o que quiser – que estou concorrendo e ele é o touro e isso e aquilo. Vamos lá, cara. Basta trazer a mesma energia que você teve nos últimos 10 segundos, mas traga nos primeiros 10 segundos, e veremos o que vai acontecer. Vamos bater e veremos o que vai acontecer. Eu sei que serei o primeiro a apagar as luzes. Eu sei que sou muito melhor que ele em todos os lugares. Posso fazer com ele o que quiser. Posso perguntar a ele: ‘Como você quer que eu acabe com você? Você quer que eu te derrube? Você quer que eu te envie? O que você quer que eu faça?'”

Topuria conquistou o título dos penas em fevereiro com um nocaute no segundo round sobre Alexander Volkanovski no UFC 298. Holloway tem sua própria história com Volkanovski, indo 0-3 contra ele nas lutas pelo título, e dado isso, Topuria deixou claro que ele só está interessado na luta de Holloway porque “Blessed” agora tem o cinturão da BMF. Se isso não estiver em jogo, então Topuria não está fazendo isso.

“Há muitas coisas envolvidas nesta luta”, disse Topuria. “Ele tem aquele cinturão, aquele cinturão do Bad Motherf *****, então estou animado para adicionar isso ao meu legado também. Campeão do UFC, o pior filho da puta, o que mais? E então talvez eu vá para uma segunda categoria de peso.

“Sem o cinturão do BMF, eu não o quero de jeito nenhum”, continuou Topuria. “Se não, vou lutar com o Volk pela revanche. Mas porque ele tem esse cinturão, estou animado com isso. É por isso que eu o quero. Ele tem dito: ‘No momento, tenho muitas opções’. Ele não tem opções. Neste momento sou o campeão. Eu escolho a data, eu escolho o lugar. Ele só precisa estar pronto e aguardar a ligação. Sempre que eu quero ele, ele tem que estar pronto.”

Topuria acrescentou que ainda está aberto para lutar contra Volkanovski depois de vencer Holloway, dizendo que o ex-campeão merece uma revanche, mas quer que ele esteja totalmente saudável para isso. Enquanto isso, Topuria acredita que o UFC 306 será sua luta de retorno, a tão aguardada estreia promocional no The Sphere, em Las Vegas, no dia 14 de setembro, o que se alinha perfeitamente com seus planos maiores.

“Acho que eles querem que eu lute no The Sphere em setembro”, disse Topuria. “Então veremos como eles vão descobrir as coisas. Ao mesmo tempo, queremos ir para Espanha. Queremos trazer o UFC aqui no primeiro trimestre do ano que vem. Essa é uma das razões pelas quais quero lutar em setembro [or] Outubro, para poder lutar no primeiro trimestre do ano.”

Por enquanto, Holloway parece ser o adversário mais provável para a primeira defesa de título de Topuria, apesar do novo campeão do BMF sugerir recentemente que uma revanche com Conor McGregor poderia ser a próxima para ele, depois que McGregor retornar contra Michael Chandler no UFC 303. E se isso acontecer é o que acontece, Topuria tem uma mensagem simples para Holloway:

“A mensagem é clara: prepare-se, aguarde a ligação”, disse Topuria. “Estarei pensando na data, no local, esteja pronto. E traga aquela energia que você teve nos últimos 10 segundos, e traga nos primeiros 10 segundos. Faça a mesma coisa que você fez, mas comigo. Experimente isso e confie em mim, vou apagar suas luzes. Eu serei o primeiro.

“Ele realmente sabe disso, por isso começou a chamar outro lutador. Ele começou a xingar o Conor McGregor e sei lá, ouvi tantos nomes que ele começou a xingar depois da luta. Não sei por que ele perdeu o interesse em lutar comigo. Antes ele dizia, ‘Eu quero lutar com ele, ele está fugindo do touro.’ Eu nunca fujo de você. Nunca, jamais tive seu nome no meu contrato. Mas agora vou perguntar por você e, acredite, será uma noite difícil para você.