Jacy Sheldon WNBA Draft: Qual é o seu perfil no draft e qual time provavelmente a selecionará?

Estado de Ohio se destacarem Jake Sheldon não está apenas agitando a quadra; ela também está dando continuidade a um legado de atletismo que está profundamente enraizado em sua família. Enquanto ela se prepara para o Rascunho da WNBAos olhos estão voltados para este talentoso guarda de 1,70 metro, com potencial para se juntar ao Místicos de Washington e causar impacto a nível profissional.

Nascido e criado em Ohio, Sheldon vem de uma família mergulhada em esportes. O pai dela, Duane Sheldonjá foi jogador de basquete do Baldwin Wallace Jaquetas Amarelas antes de fazer a transição para uma função de treinador e, eventualmente, servir como diretor atlético em Escola Secundária Dublin Coffman. Enquanto isso, sua mãe, Lauraexibiu suas proezas atléticas no atletismo durante seu tempo em Baldwin Wallace.

O atletismo está nos genes da família, estendendo-se ao irmão mais novo de Sheldon, Ajayque atualmente joga como armador do Linces de Ohio time de basquete masculino.

O excelente desempenho de Sheldon na quadra fala por si. Um contribuidor chave para o sucesso do estado de Ohio no Big Dance e um forte defensor durante sua corrida pela Elite Eight em 2023, a versatilidade e o conjunto de habilidades de Sheldon fazem dela uma perspectiva cobiçada pelas equipes da WNBA.

Qual time poderia selecioná-la no draft?

Com estatísticas e elogios impressionantes, incluindo ser nomeada All-American da segunda equipe e ganhar vagas em várias equipes da conferência, Sheldon está preparada para fazer uma transição perfeita para as fileiras profissionais.

Ela poderia ser convocada pelo Místicos de Washingtonsignifica que Sheldon se juntaria a um elenco formidável com talentos em ambos os lados da quadra. Com jogadores experientes como Ariel Atkins e Brittney Sykes na quadra de defesa e presença formidável na quadra de ataque de Elena Delle Donne e Rainha Egbo, Sheldon se encaixaria perfeitamente em uma equipe preparada para o sucesso na pós-temporada.

Enquanto os rascunhos simulados especulam sobre seu potencial local de pouso, Sheldon permanece focada no jogo, pronta para levar suas habilidades e determinação para qualquer time que a escolha.

Enquanto isso, a Mirror Sports US projetou a primeira rodada do Draft WNBA de 2024, com Sheldon sendo o rascunho nº 9 para o Asas de Dallas apesar de alguns rascunhos simulados terem chegado ao 5º lugar.