Joaquin Buckley x Nursulton Ruziboev anunciado como co-headliner do UFC St.

Joaquin Buckley está realizando seu desejo. Tipo de.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou na quarta-feira que Buckley enfrentará Nursulton Ruziboev no dia 11 de maio, na co-luta principal dos meio-médios do UFC St.

Louis, Buckley pediu repetidamente para competir na luta principal do card de sua cidade natal após a vitória em 30 de março sobre Vicente Luque, inclusive na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 300.

Buckley (18-6) venceu três lutas consecutivas no UFC desde que passou do peso médio para a divisão até 170 libras, nocauteando Luque e Andre Fialho entre uma decisão unânime sobre Alex Morono. Atualmente, ele é o 13º lugar meio-médio do MMA Fighting no mundo.

Buckley agora dá uma reviravolta rápida contra Ruziboev (34-8-2), que desce da divisão dos médios para aceitar o desafio. Ruziboev está 2 a 0 no UFC com nocautes consecutivos no primeiro round sobre Brunno Ferreira e Sedriques Dumas, ambos disputados na categoria até 185 libras.

A vitória mais recente de Ruziboev sobre Dumas aconteceu no mesmo card de 30 de março, o que significa que os dois co-headliners agora se enfrentam no UFC St. Louis, com uma reviravolta de seis semanas.

O UFC St. Louis acontece no Enterprise Center em St. O evento tem como atração principal o confronto de pesos pesados ​​entre Derrick Lewis e Rodrigo Nascimento.