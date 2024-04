Justin Bieber abraça a esposa Hailey no Coachella, Kim K comenta

Reproduzir conteúdo de vídeo





Justin Bieber era tudo sobre o amor no Coachella – absorvendo as vibrações enquanto se aconchegava com sua esposa Hailey … algo Kim Kardashian adorava ver, o que ela deu a conhecer.

Dê uma olhada no clipe que Justin compartilhou em seu IG a partir de uma conta de fã – ele é um gatinho totalmente apaixonado, segurando Hailey perto e acariciando suavemente seu rosto enquanto está no meio de outros festivaleiros.

Como você pode ver, Hailey olha para ele com doçura e JB responde com ainda mais carinho, dando um beijo amoroso em sua cabeça. Na verdade… eles parecem incrivelmente amorosos.

Definido como NadaEm “My Love Mine All Mine”, o clipe mostra os dois balançando – completamente envolvidos no momento e um no outro. Os fãs foram à loucura, coroando-os como o casal mais fofo nos comentários, e até Kim K entrou na conversa para falar sobre seu amor por eles.

Ela escreveu: “Eu amo vocês”, anexando um coração para garantir. Isso é interessante por alguns motivos – primeiro, tem havido muitos rumores de rompimento / divórcio circulando em torno de Justin e Hailey ultimamente … e ele postar isso parece telegrafar que eles são mais do que bons.

Além disso… isso prova que o clipe que obtivemos deles saindo Tempero de gelose passa no sábado – onde Hailey estava muito à frente de Justin e parecendo um pouco distante – não era tudo o que havia na história.



Finalmente… vimos os Biebers aparentemente na mesma órbita que Taylor Swift no fim de semana passado – que gerou algumas reviravoltas considerando sua história gelada … e as alianças que sabemos que essas garotas formaram ao longo dos anos. Agora, com Kim cantando, parece confirmar… eles não são realmente próximos de Taylor, apesar de tudo parecer assim no Coachella.



14/04/24 Coachela

De qualquer forma, fim de semana agitado para os Biebers… especialmente para Justin. Como dissemos a você – Justin subir ao palco com WizKids durante Tempos‘ ambientado na noite de domingo para uma apresentação surpresa de colaboração. Ele também saiu e ficou confortável com seu antigo amigo Jaden Smith nos bastidores… de forma memorável.