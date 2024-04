Mike Perry afirma que Darren Till recusou oferta de ‘mais de US$ 2 milhões’ para lutar com ele: ‘O que ele está fazendo?’

Mike Perry não está gastando muito tempo pensando em Darren Till atualmente, mas ele ainda está confuso sobre por que essa luta não está acontecendo.

Perry se tornou uma televisão obrigatória desde a transição do MMA para emergir como o rosto do boxe sem luvas, onde agora atua como a maior estrela do BKFC. Ele está envolvido em lutas virais consecutivas com os ex-campeões do UFC Luke Rockhold e Eddie Alvarez, mas um confronto final com Till parecia o confronto perfeito para sua primeira luta em 2024.

Perry e Till trocaram tiros em entrevistas e nas redes sociais nos últimos anos, e como os dois homens não estão mais no UFC, uma luta entre eles parecia inevitável. Infelizmente, o presidente do BKFC, David Feldman, disse que depois de atender às demandas financeiras de Till, o Liverpudlian finalmente decidiu que queria uma ou duas lutas de boxe antes de tirar as luvas para ir à guerra com Perry.

Embora Feldman não tenha revelado quanto a promoção ofereceu para a luta, Perry afirmou em A hora do MMA que Till disse não a “mais de US$ 2 milhões” para lutar contra ele.

“O que ele está fazendo?” Perry disse ao MMA Fighting ao falar com Till. “O que ele está fazendo? Eu sei que eles fizeram uma oferta incrível. Respeite que você não se importa com esse tipo de oferta e quer o que quer. Quando você quer o que quer, isso é respeitável.

“Mas isso também é uma coisa sobre o BKFC – no final das contas, danem-se as luvas. Teste-se de verdade. Contra o osso. Pele e osso, querido, é isso que está aí. Teste-se.”

Por enquanto, Perry está a poucos dias de uma luta contra o veterano do UFC e ex-campeão do BKFC Thiago Alves, que será a atração principal do card BKFC KnuckleMania IV de Los Angeles no dia 27 de abril.

Perry não teve problemas em aceitar Alves como oponente, mas presumiu que Till assinaria a linha pontilhada até receber a notícia de que o ex-desafiante ao título do UFC recusou a oferta.

De sua parte, Perry promete que realmente não há rixa de sua parte, embora não entenda por que Till continua enviando mensagens privadas sobre uma possível briga.

“As pessoas querem que essa luta aconteça e isso pode acontecer”, disse Perry. “Ele ainda está falando. Ele aparece nos meus DMs, está bebendo com os amigos e fica tipo, ‘Seu merda de casa, blá, blá, blá’, falando merda. Eu fico tipo, é uma casa de tijolos, garoto. Estou aqui. Estou na arena. Estou na luta. Eu tenho um evento. Vou pegar esse dinheiro e você está aqui tentando fazer as coisas acontecerem. Bem, pare.

“Somos escravos do jogo de luta, foi para isso que nos inscrevemos quando nos tornamos lutadores. Se ele quisesse lutar comigo, acho que teria tido a oportunidade e a chance. O que? Ele quer lutar comigo de luvas? Ele quer lutar contra outra pessoa com as almofadas nas mãos? É tudo de bom. Acho que talvez depois disso possamos fazer isso acontecer.”

Perry não considera Till um desafio legítimo, mas entende que há muito risco para quem o enfrenta em uma luta corpo-a-corpo, sem experiência anterior no esporte. Rockhold descobriu isso da maneira mais difícil, perdendo alguns dentes enquanto lutava contra Perry em 2023.

Além disso, Till deixou o UFC com uma sequência de 1-5 que culminou com três derrotas consecutivas. Uma quarta derrota consecutiva – mesmo em uma luta acirrada contra Perry – não seria exatamente inspiradora de confiança para o futuro.

Ainda assim, Perry reconhece que Till merece os elogios que recebeu ao longo dos anos, mas resta saber se algum dia eles se encontrarão no ringue para resolver suas diferenças.

“Darren é um bom lutador”, disse Perry. “Talvez até ótimo. Porque ele lutou [Stephen] ‘Wonderboy’ Thompson para uma vitória por decisão. Foi uma luta acirrada, mas ele venceu. Ele teve uma briga muito acirrada com Robert Whittaker. Achei que poderia ter acontecido de qualquer maneira, mas não foi do jeito dele. Dricus du Plessis provou seu valor e se tornou o campeão, e ele é obviamente algum tipo de forte que eles não viram aos 185. Não é nada para pendurar a cabeça.

“Talvez ele esteja muito ocupado se divertindo na vida, apenas brincando. Estou muito ocupado tentando conseguir esse dinheiro enquanto posso, enquanto estou forte, chegando ao auge da minha carreira atlética. Estou usando meu tempo da maneira mais sábia possível para me preparar melhor.”