Miley Cyrus e mamãe Tish são vistas juntas em meio a um drama de triângulo amoroso

Este passeio ocorre várias semanas depois que um relatório afirmou que Miley ficou estranha com o boato sobre o triângulo amoroso envolvendo Tish, Dominic Purcell dar Noé Ciro – em que Tish está acusado de ter “roubado” Dom de Noah… que aparentemente estava namorando com ele primeiro.

Claro, Tish acabou se casando com o cara… e dizem que Noah está muito chateado com isso.

Lembre-se, Noah e seu irmão Brasão faltou infamemente às núpcias de Tish e Dom em Malibu em agosto … com Noah até arrasando Billy Ray Cyrus camisa no dia da cerimônia. Os relatórios dizem que Noah ficou firmemente do lado do BRC em toda a divisão… e da equipe de Miley, Tish.