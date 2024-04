Motorista de ônibus de Oklahoma é violentamente atacado por passageiro e força acidente

Um motorista de ônibus se viu no meio de um ataque brutal na semana passada, que foi capturado em vídeo… e que resultou em um grande acidente, sem falar em uma prisão.

Policiais alegam passageiro Tihron Harrison ficou furioso no sábado enquanto andava em um dos ônibus da cidade – isso depois que ele aparentemente pediu para ser deixado em uma determinada rua transversal, apenas para ser rejeitado pelo motorista… que lhe disse que ele poderia deixá-lo no próximo designado parar.

Como resultado, Harrison pirou e começou a perseguir o motorista… estendendo a mão pelo plexiglass protetor e dando um soco no rosto do motorista, tudo isso enquanto o ônibus ainda estava em movimento.

As coisas ficam fora de controle rapidamente… enquanto o motorista do ônibus tenta revidar, mas o suspeito o puxa do assento e a luta se intensifica por mais alguns segundos. Enquanto isso, o ônibus continua andando pela estrada – isto é, até começar a virar para a direita.