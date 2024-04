‘O momento sagrado de merda de todos os tempos’ – White sobre o nocaute insano de Holloway

ALex Pereira não deixou dúvidas de que foi o verdadeiro campeão dos meio-pesados ​​na luta principal, nocauteando Jamahal Hill aos 3:14 do primeiro round na noite de sábado.

‘O momento sagrado de merda de todos os tempos’ – White sobre o nocaute insano de HollowayLAPRESSE

Mas a imagem duradoura do UFC 300, que provavelmente ressoará nos próximos anos, foi Nocaute de Max Holloway no último segundo de Justin Gaethje pelo cinturão cerimonial do título BMF.

Holloway-Gaethje foi sem dúvida a luta mais esperada do card carregado, e não apenas correspondeu às expectativas, mas as superou diante de uma multidão lotada de 20.067 pessoas que rugiu nos segundos finais e em sua impressionante conclusão.

“Aquela luta sugou a vida de todo mundo esta noite”, disse o presidente do UFC, Dana White. “As pessoas me perguntam o que eu faço. Eu vendo momentos (coisas) sagrados. Esse foi o momento (coisas) sagrado definitivo. Vamos apenas falar sobre a luta dele pelo resto da coletiva de imprensa.”

O UFC – que teve seu terceiro maior gate com US$ 16,5 milhões – concedeu a Holloway um bônus de US$ 600 mil por seu desempenho.

Mesmo que Holloway (26-7) estivesse a caminho da vitória por decisão – dois juízes o colocaram à frente por 39-37 – o ex-campeão dos penas poderia ter esgotado o tempo.

Em vez disso, ele apontou para o chão nos segundos finais e depois trocou golpes com Gaethje (25-5). Foi uma combinação tremenda de socos dos dois lutadores antes daquele que mandou o agora ex-campeão do BMF para o tatame faltando apenas um segundo para o fim da luta de cinco rounds.

“Este é o momento”, disse Holloway sobre a tentativa de nocaute. “É por isso que o BMF é conhecido. Se esse não fosse um momento BMF, não sei o que seria. Se Justin estivesse acordado, ele teria me dado aqueles 10 segundos.”