O papel potencial do príncipe Harry como conselheiro-chefe de William agora desapareceu em meio a divergências crescentes

EUno desenrolar da saga do Família Real Britânicasurgiu um desenvolvimento significativo em relação à relação desgastada entre Príncipe Harry ePríncipe William. O Duque de Sussexo papel pretendido como conselheiro crucial de seu irmão, deveria Príncipe William ascender ao trono, parece ter sido anulado em meio ao seu crescente distanciamento.

Historicamente, os irmãos compartilhavam um vínculo estreito, levando à especulação de que Príncipe Harry serviria como Príncipe Williamprincipal confidente. No entanto, a dinâmica dentro do Família real mudaram dramaticamente desde Príncipe Harry e a esposa dele, Meghan Markledecidiu se afastar dos deveres reais em 2020. A publicação da autobiografia sincera de Harry, “Poupar,” em 2023, exacerbou ainda mais a divisão entre os irmãos, lançando uma sombra sobre seu relacionamento antes inquebrável.

A crença do Príncipe Harry de que a Rainha Camila é a vilã ressurge conforme uma antiga entrevista circula

Charles Raefalando em Exclusivo Real do Sol show, ressaltou o colapso do papel consultivo de Harry para William. “Sempre acreditei que Harry seria um de seus principais conselheiros quando William se tornasse rei. Acho que isso está fora de questão agora.” Rae comentou. Ele também abordou o final princesa Dianao desejo de que os seus filhos permaneçam unidos contra os desafios do mundo, uma visão agora aparentemente não concretizada.

Em meio a esses desenvolvimentos, Príncipe Harry está prestes a retornar ao Reino Unido para marcar o 10º aniversário do Jogos Invictus, um evento próximo ao seu coração. Esta visita, no entanto, é obscurecida pelas suas relações tensas dentro da Família Real, particularmente com Príncipe William e Rei Carlos III. Embora a presença de Harry nos Jogos Invictus esteja quase garantida, a ocasião pode forçar um reencontro desconfortável com seu irmão e pai.

A difícil escolha do Príncipe Harry em meio a atritos familiares e preocupações de segurança

Autor real Tom Quinn sugere que evitar o evento poderia gerar especulações e controvérsias significativas, dada a importância dos Jogos Invictus para Príncipe Harry. “Se ele decidir não vir, será preciso alguma explicação, porque todos vão presumir que é porque ele não quer o constrangimento de ter que conhecer o irmão ou ter que optar por não conhecê-lo,” Quinn declarou O espelho.

O pano de fundo da visita antecipada do Príncipe Harry é sua recente batalha legal no Tribunal Superior do Reino Unido, onde procurou contestar o rebaixamento de sua equipe de segurança após se afastar de suas responsabilidades reais. Harry argumentou que a segurança reduzida representava um risco para a sua família, sublinhando os desafios contínuos que enfrenta para equilibrar os seus compromissos com o serviço público e a sua segurança pessoal.

Enquanto o Família real passa por esses tempos tumultuados, o outrora especulado sistema de apoio entre Príncipe Harry e Príncipe William parece ser mais uma vítima da ruptura em curso, deixando os observadores a questionarem-se sobre a dinâmica futura da família mais examinada da Grã-Bretanha.