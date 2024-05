Thunder rali ultrapassou Mavs nos minutos finais para igualar a série

DALLAS – Shai Gilgeous-Alexander estava acertando sua cota normal de arremessos durante três quartos para Oklahoma City. A maioria de seus companheiros de equipe não estava, até que fosse mais importante.

Gilgeous-Alexander marcou 34 pontos e o Thunder superou o recorde dos playoffs da franquia Mavericks com 13 bloqueios, buscando uma vitória por 100-96 na noite de segunda-feira para igualar a série semifinal da Conferência Oeste em 2-2.

Chet Holmgren e Lu Dort acertaram a embreagem de 3 pontos no final, e Jalen Williams dirigiu para uma enterrada e uma vantagem de 94-91 faltando 1:29 para o fim, enquanto os jogadores e treinadores do Dallas gritavam por um drible duplo.

O chefe da equipe, Zack Zarba, disse em um relatório de piscina que o vídeo confirmou que os árbitros estavam corretos ao não chamar o drible duplo, dizendo que Williams nunca teve o controle da bola antes de agarrá-la com as duas mãos e iniciar seu drible.

As equipes dividem um par na quadra uma da outra. O jogo 5 será quarta-feira à noite em Oklahoma City.

“Nós simplesmente persistimos”, disse Gilgeous-Alexander. “Nós apenas marcamos, tomamos posse de bola. E eventualmente o jogo virou para nós.”

A última chance de empate do Mavericks veio a 10,1 segundos do fim, quando, perdendo por dois, Luka Doncic fez dois lances livres. Mas a superestrela de Dallas perdeu o primeiro, parte de um esforço sombrio de 12 de 23 dos Mavs na linha. Oklahoma City fez 23 de 24.

“Só precisamos trabalhar em nossos lances livres”, disse Doncic. “Acertamos 52%. Isso é inaceitável.”

Apoiados por um dos seus melhores esforços defensivos da temporada, os Mavs lideraram por 14 no início do segundo tempo. Mas o ataque deles desapareceu daí e o Thunder voltou lentamente.

Oklahoma City saiu na frente pela primeira vez desde o início do jogo – e para sempre – no 3 de Holmgren para uma vantagem de 89-86 com 3:24 restantes.

PJ Washington Jr. liderou o Dallas na pontuação novamente com 21 pontos, enquanto Doncic fez 18 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Kyrie Irving teve seu segundo jogo com pontuação de um dígito na série, com nove pontos.

A embreagem 3 de Dort veio em uma noite de 3 de 10 arremessos de profundidade, quando ele terminou com 17 pontos. Holmgren fez 18 pontos e nove rebotes.

Dereck Lively II e Derrick Jones Jr. fizeram quatro bloqueios cada para o Dallas, cada um conseguindo um nos segundos finais do primeiro tempo para dar continuidade ao tom defensivo já definido.

Essa luta defensiva ficou feia no terceiro quarto, com o Thunder derrotando o Dallas por 22 a 15 e reduzindo seu déficit para quatro – o mais próximo que estiveram desde meados do primeiro quarto. Oklahoma City acertou 33% no terceiro, contra 25% para os Mavs.

Dallas não foi muito melhor no quarto, arremessando 42% e acertando apenas 1 de 5 de longa distância, enquanto o Thunder finalmente começou a ver os arremessos depois de acertar 34% em três quartos.

Gilgeous-Alexander, que junto com Holmgren fez a maior parte dos arremessos enquanto seus companheiros lutavam, empatou o Thunder em um salto faltando quatro minutos para o fim.

“Não há nada confortável em jogos de playoffs”, disse o técnico do Thunder, Mark Daigneault. “Achei que nossa capacidade de suportar os primeiros socos, e simplesmente não conseguir voltar ao jogo por muito tempo, nossa capacidade de suportar isso era grande. No quarto, o ataque virou para nós”.

Washington, fazendo sua primeira aparição na pós-temporada como uma aquisição no prazo comercial que foi uma jogada de defesa em primeiro lugar, fez seu terceiro jogo consecutivo com pelo menos 20 pontos e somou 12 rebotes.

Doncic teve seu quinto triplo-duplo nos playoffs da carreira, mas novamente teve dificuldades com seus arremessos ao lidar com uma torção no joelho direito e uma dor no tornozelo esquerdo.

O cinco vezes All-Star acertou 6 de 20 no geral e 2 de 9 de longa distância, enquanto o oito vezes All-Star Irving não colocou uma marca ofensiva em nenhum dos primeiros quatro jogos.

Uma dupla que teve média de apenas 60 pontos por jogo na temporada regular está com 37 na série. Irving nem está no segundo maior artilheiro. Isso é Washington.

“Acho que o foco está em nós”, disse Doncic. “Quando nós dois dirigimos, eles quebraram a pintura, quase cinco caras. Então acho que isso tem sido difícil para nós. Só precisamos encontrar companheiros de equipe abertos.”

Com o Oklahoma City liderando por três após dois lances livres de Holmgren nos segundos finais, Gilgeous-Alexander derrubou Washington antes que os Mavs pudessem tentar um possível empate em 3.

Washington errou o primeiro lance livre, deixando Dallas com 11 de 22, e estava tentando errar o segundo – mas entrou. Gilgeous-Alexander então afastou os Mavs com mais dois lances livres.

“Este é provavelmente o jogo mais significativo que joguei na minha carreira”, disse a estrela do Oklahoma City.