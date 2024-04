O visual deslumbrante de Angel Reese para o Draft da WNBA de 2024

Aé oRascunho WNBA 2024 se desenrola esta noite, todos os olhos não estão apenas voltados Anjo Reese futuro profissional promissor, mas também em sua aparência sensacional. Conhecida por seu estilo impecável fora das quadras, Reese mais uma vez chamou a atenção no draft.tapete laranja.”

Estilizado por Voga editor Noemi Elizeeo antigo Tigres da LSU forward fez uma grande entrada com um vestido justo com capuz desenhado por Bronx e Banco. A roupa, uma mistura magistral de tecidos pretos e prateados, brilhava como metal líquido. Seu decote profundo e design até o chão acentuavam a silhueta marcante de Reese, tornando-a o centro das atenções.

Reese, carinhosamente apelidado de “Barbie Bayou“durante ela NCAA dias, sempre foi celebrada por suas escolhas de moda – desde cílios de boneca e manicures personalizadas até seu talento geral para a moda. Esses atributos complementaram suas proezas no basquete, o que levou notavelmente LSU ao seu primeiro NCAA título em 2023. Claramente, Reese não estava disposta a deixar de lado seu estilo em uma das noites mais significativas de sua carreira.

Angel Reese eleva a noite do Draft da WNBA com detalhes glamorosos e vestido moderno

Para esta ocasião especial, Reese escolheu manicures famosas Angie Aguirre, que fez uma manicure francesa chique com pontas pretas adornadas com pequenos laços. Ela também colaborou com Essência Martin para ostentar um conjunto de grades personalizadas com diamantes, adicionando um toque de glamour ao seu conjunto.

A escolha de Reese por um vestido com capuz segue uma tendência do tapete vermelho que renasceu entre celebridades como Bella Hadid, Janelle Monae, e Laura Harrier. O estilo, que lembra o glamour dos anos 70 e promovido por designers sofisticados como são Lourenço e Alaámostra a profunda compreensão e apreciação de Reese pelas tendências da moda atuais.

Anjo ReeseA integração da moda com sua carreira esportiva não é nova. Ela anunciou sua entrada no Rascunho WNBA 2024 em um Voga entrevista, que foi combinada com uma impressionante sessão de fotos com designs de Wales Bonner, Valentinoe Diesel. À medida que ela inicia sua carreira profissional no basquete, os fãs podem antecipar que seus dias de jogo serão tanto sobre suas performances na quadra quanto sobre suas aparições carregadas de designer fora dela. Independentemente de qual time ganhe seu talento esta noite, espere uma temporada em que cada caminhada no túnel seja um desfile.