Os detalhes do contrato de Caitlin Clark com Indiana Fever não refletem seu status de estrela

Tele Rascunho da WNBA ocorreu e põe fim à especulação sobre onde pessoas como Caitlin Clark, Anjo Reese e Kamilla Cardoso jogarão depois que suas carreiras universitárias chegarem ao fim.

Na verdade, sempre ficou claro que Clark acabaria no Indiana Fever, pois era esperado que ela fosse escolhida primeiro e Fever tivesse a primeira escolha.

O gol de Caitlin Clark na primeira temporada da WNBA com o Indiana Fever surpreende o repórter da ESPN

Considerando o quanto Clark se tornou uma estrela com o Iowa Hawkeyes, muitos esperavam que ela tivesse um contrato muito maior do que aquele que o Fever redigiu para ela.

Salário da febre de Indiana de Caitlin Clark

De acordo com a escala salarial de novatos da WNBA da Spotrac, Clark assinará um contrato de quatro anos com o Fever no valor de 338.056 dólares. As primeiras quatro escolhas do draft da WNBA ganham a mesma quantia, com as próximas quatro escolhas e as últimas quatro escolhas recebendo um pouco menos.

Ela terá outras formas de ganhar disponíveis além do salário da Fever, mas parece muito modesto quando você considera que, de acordo com On3.com, ela ganhou cerca de 3,4 milhões de dólares em nome, imagem e semelhança (NIL) negócios durante sua última temporada em Iowa.

Supondo que ela comece a correr na WNBA, ela pode muito bem estar pedindo um aumento salarial em um futuro próximo para refletir melhor seu status de estrela.

Ela ficou em quarto lugar entre todos os atletas elegíveis para NIL e em primeiro lugar basquete universitário feminino.

Alguns de seus negócios NIL incluem Nike, Gatorade e State Farm. Ela provavelmente conseguirá manter a maioria de seus acordos de patrocínio durante a transição para o nível profissional.