Os fãs dos Cowboys ficam furiosos enquanto Jerry Jones fala sobre o cronograma das extensões de Prescott e Lamb

Tele NFL é um negócio caro. O aumento do teto salarial neste período de entressafra gerou uma onda de gastos em toda a liga, à medida que os times nutrem esperanças de contenção para 2024 – mas um NFC O candidato tem estado surpreendentemente quieto antes do draft, que começa na noite de quinta-feira.

O Dallas Cowboys surpreenderam muitos ao manter sua escalação de 2023 praticamente no lugar após uma decepcionante saída da pós-temporada em janeiro, mas o proprietário Jerry Jones permanece firme e comprometido com este grupo enquanto tenta pôr fim a uma geração Super Bowl seca. No entanto, as preocupações aumentam depois Jones não respondeu diretamente a uma pergunta recente sobre extensões de contrato para dois dos Dallas‘melhores jogadores.

As últimas novidades sobre Lamb em Prescott

Grande parte do drama em Dallas nesta entressafra se concentrou no quarterback Dak Prescottque entrará em 2024 como titular do time – e provavelmente sem ter assinado prorrogação. Prescott está programado para chegar à agência gratuita após a temporada, e enquanto Jones na terça-feira reiterado o quanto ele queria que o jogador de 30 anos ficasse, ele disse que a comitiva do quarterback precisa de “mais cartas jogadas” antes de ele se comprometer com o que seria uma extensão recorde.

Jones foi igualmente evasivo ao abordar Cordeirosituação. O astro recebedor está saindo de sua melhor temporada até agora – ele acumulou 135 recepções para 1.749 jardas e 12 touchdowns em 2023, mas está pronto para jogar a campanha de 2024 no último ano de seu contrato de estreia. Jones abordou o futuro de Lamb um dia antes do Leões de Detroit anunciou uma extensão para Amon-Ra St., deles receptor estrela: São Marromescolhido uma temporada depois de Lamb, recebeu um acordo de quatro anos no valor de até US$ 120 milhões e US$ 77 milhões garantidos – que deverá ser a base para o próximo contrato de Lamb, sempre que ele assinar.

Parsons agora na mistura

Além das iminentes negociações contratuais com Lamb e Prescott, o Vaqueiros também precisarão abordar a âncora de sua defesa. Dallas escolheu na quarta-feira a opção de quinto ano no pass rusher Micah Parsons‘contrato, o que significa que ele atingirá a agência gratuita após 2025… a menos que ele também assine um novo contrato com os Cowboys.

Jones tem pouco espaço para trabalhar, mesmo com o pico desta primavera. Grandes decisões estão se aproximando em Dallas, e a franquia parece contente em deixar a temporada de 2024 terminar antes de escolher que direção seguir.