Patrick Mahomes revela o lado desconhecido de Taylor Swift: ele está colocando em risco o trabalho de Andy Reid?

Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes abençoou os fãs com alguns detalhes do relacionamento entre o tight end do Chiefs Travis Kelce e sensação pop Taylor Swift.

Mahomes e Kelce são conhecidos por serem amigos muito próximos e o primeiro conheceu Swift depois de uma partida contra o Ursos de Chicago. Eles também se conheceram brevemente no Draft da NFL 2019 em Nashville.

Patrick Mahomes e esposa Brittany capturados em vídeo enfrentando um desafio comum que todos os homens conhecem

“Eu conheci muitas pessoas famosas na minha vida”, disse Mahomes para o tempo.

“Taylor é provavelmente a pessoa mais realista que está naquele palco há tanto tempo.

“Gravar um videoclipe, cantar ou escrever uma música. Você pode ver isso pela maneira como ela fala. Mesmo quando ela está falando sobre futebol, quando ela está aprendendo, você pode ver sua mente empresarial montando tudo. É quase como se ela estivesse tentando para se tornar um treinador. ‘Por que você não pode tentar isso, isso e isso?’ Ela está fazendo as perguntas certas.”

Como Taylor Swift afetou os Chiefs

O interesse no Chefes como uma equipe disparou quando a notícia de Rápidoo relacionamento de Kelce com Kelce surgiu. Mahomes disse que eles ‘passaram de uma equipe nacional que era meio global para uma equipe mundial completa. Isso veio da base de fãs de Taylor.

Depois vieram as acusações de que a publicidade era uma distração, causando alguns resultados ruins no final de novembro e dezembro.

“Nós apenas abraçamos isso,” Mahomes diz. “Gostamos de ter essa visibilidade. No final das contas, o futebol sempre foi um esporte contundente. Queremos torná-lo divertido, onde as crianças cresçam e joguem futebol e mostrem sua personalidade e sejam quem são. que.”