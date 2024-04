Prefeito de cidade grande se oferece para receber os Chiefs após a reforma do Arrowhead Stadium

Tele futuro do Chefes de Kansas City está em jogo após uma decisão crucial dos residentes do condado de Jackson de rejeitar uma medida crucial de imposto sobre vendas destinada a renovar o Arrowhead Stadium, sede do Chefes e o MLB membros da realeza. Esta decisão não afecta apenas a Chefes‘planos, mas também põe em risco o futuro do membros da realezaque planejavam mudar do Kauffman Stadium para um novo local.

Com ambas as equipes enfrentando perspectivas incertas no Missouri, há muitas especulações sobre possíveis realocações. Apesar do Chefes‘ de volta para trás Vitórias no Super Bowl, a incerteza em torno da reforma do Arrowhead Stadium gerou discussões sobre uma possível mudança no local. Surpreendentemente, outra cidade já manifestou interesse em sediar os atuais campeões da NFL.

Jogadores do Kansas City Chiefs dão uma olhada no vestiário barato que Clark Hunt não vai reformar

Para onde os Chiefs se mudariam?

Originalmente, o Chefes reservou US$ 300 milhões de financiamento privado para a reforma do estádio, com o custo total estimado em cerca de US$ 800 milhões. Contudo, sem o apoio público necessário, este ambicioso projecto parece agora inatingível.

Digitar Prefeito de Dallas, Eric Johnsonque jogou o chapéu de sua cidade no ringue como um destino potencial para o Chefes. Esta proposta tem um significado histórico, já que a franquia foi inicialmente fundada como Dallas Texans por Lamar Hunt em 1959, antes de se mudar para Kansas City quatro anos depois e assumir o apelido de Chefes.

“Como eu disse anteriormente, nosso mercado é grande o suficiente, está crescendo o suficiente e ama o futebol mais do que o suficiente para apoiar um segundo time da NFL”. Johnson disse. “Especialmente uma franquia com raízes profundas aqui.”

A perspectiva de trazer Patrick Mahomesa cara do Chefes e uma das estrelas mais brilhantes da NFL, voltar à cidade onde a franquia se originou é, sem dúvida, tentador para os fãs de Dallas.