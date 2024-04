Previsões do UFC Vegas 90 – Luta de MMA

Brendan Allen tem pouco a ganhar e muito a perder esta noite.

Quando a luta principal do UFC Vegas 90 foi inicialmente traçada, Allen teve a oportunidade de subir no ranking com uma vitória sobre o adversário originalmente programado, Marvin Vettori. Atualmente, Vettori é o sétimo colocado no peso médio do MMA Fighting Global Rankings, duas posições acima do nono Allen.

Uma lesão forçou a saída de Vettori e a entrada do desclassificado Chris Curtis, que por acaso é o último lutador a dar uma derrota a Allen. Allen venceu seis lutas consecutivas desde que Curtis o finalizou com golpes em dezembro de 2021, uma sequência que o fez se aproximar da disputa pelo título até 185 libras. Uma segunda derrota para Curtis não impediria Allen de lutar pelo ouro no UFC, mas prejudicaria duramente a sequência mais promissora de sua carreira.

Quanto a Curtis, ele tem o hábito de causar transtornos quando menos se espera, então realizar os sonhos de Allen no campeonato seria perfeitamente adequado para ele.

O que: UFC Vegas 90

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 6 de abril. O card preliminar de sete lutas começa às 15h ET na ESPN+, seguido por um card principal de cinco lutas às 18h ET na ESPN+.

Brendan Allen x Chris Curtis

Obviamente, Brendan Allen e Chris Curtis não são os mesmos lutadores de quando lutaram pela primeira vez. A questão é o quanto eles mudaram. Mais importante ainda, Allen melhorou de forma significativa para evitar que Curtis o atingisse novamente?

Ter lutado contra Curtis uma vez só pode ser benéfico para Allen porque, assim como o parceiro de treinamento de Curtis, Sean Strickland, “The Action Man” é um quebra-cabeça difícil de resolver no início. Ele deixou Allen completamente confuso em seu primeiro encontro e, uma vez que a luta de Allen foi neutralizada, era apenas uma questão de tempo até que Curtis o acendesse.

Não é novidade que, dada sua recente sequência de finalizações, Allen está no seu melhor quando pressiona e encontra aberturas para quedas e socos poderosos. Uma trocação tradicional favorece Curtis, um veterano com reputação de ser mais esperto que seus adversários na trocação. Allen não pode intimidar Curtis, então ele precisa encontrar o equilíbrio certo entre agressão e paciência. Muito agressivo, Curtis pode machucá-lo com contra-ataques; muito paciente, Curtis o desmonta.

A revanche durando 25 minutos acrescenta uma questão importante. Ambos os lutadores não devem ter problemas em percorrer distâncias, tendo ambos completado vários cinco rounds em seus dias pré-UFC, mas o estilo de luta pesada de Allen pode ser difícil de manter à medida que a luta avança. Allen pode se destacar ao se destacar nas rodadas do campeonato.

É isso que espero que aconteça nesta revanche. Allen novamente marca pontos com sua luta agarrada cedo e faz questão de ficar na cara do Curtis mais baixo o tempo todo. Serão cinco rounds cansativos e punitivos para Allen, mas ele dará mais do que consegue para ganhar uma decisão.

Escolha: Allen

Alexander Hernandez x Damon Jackson

Leitores, vocês são mais espertos do que eu. Responda-me: o que exatamente Alexander Hernandez está fazendo no peso pena? Deixe-me saber nos comentários abaixo, por favor.

Eu pergunto porque ele não esteve bem em duas partidas com 145 libras (uma derrota por nocaute técnico para Billy Quarantillo e uma derrota por decisão para Bill Algeo), e na sexta-feira ele fez uma bagunça na balança, primeiro pesando 150 libras e então chegando a 147,5 libras em sua segunda tentativa. Pelo menos ele tentou.

Damon Jackson é conhecido por se envolver em brigas de cães, que nem sempre agradam a Hernandez. Sabemos que Hernandez pode ir fundo para conseguir vitórias, mas ele está no seu melhor quando tem espaço para fluir e utilizar seu atletismo. No papel, Jackson foi feito sob medida para superar e superar o feio Hernandez.

É incrível pensar que Hernandez está a pouco mais de um ano de vencer uma decisão emocionante sobre Jim Miller. Apenas fique leve! Eu não entendo.

Escolha: Jackson

Morgan Charrière x Chepe Mariscal

Morgan Charriere é um assassino absoluto quando começa. O francês veio do Cage Warriors com muito entusiasmo por trás dele e por um bom motivo. Ele é um peso-pena pronto, com muita experiência de qualidade e um estilo de trocação divertido.

Por outro lado, Chepe Mariscal já conquistou a fama de selvagem após 15 minutos de caos na estreia no UFC contra Trevor Peek, mas essa avaliação lhe presta um péssimo serviço. Ele é altamente técnico e completo e enfrentou um nível de competição comparável ao de Charriere.

Charriere leva vantagem em meu livro devido à sua defesa e movimento superiores. Mariscal pode ser capaz de derrubar Charriere, mas é mais provável que a evasão de Charriere frustre Marichal e faça-o cometer um erro. Depois de senti-lo no primeiro round, Charriere dá a volta por cima no segundo round para finalizar.

Escolha: Charrière

Ignácio Bahamondes vs. Cristo Giagos

Como muitos lutadores altos, Ignacio Bahamondes tem um estilo espasmódico que pode ser ao mesmo tempo emocionante e confuso de assistir. Quando funciona, é bastante eficaz e não vejo Christos Giagos atrasá-lo.

Giagos adquiriu a qualidade de um canhão de vidro nos últimos anos, o que é ótimo para os fãs, mas não tão bom para suas perspectivas de carreira. Ele é uma ameaça para finalizar em pé ou no chão se conseguir partir para o ataque, o que é um grande diferencial neste confronto. A vantagem de alcance de Bahamondes é difícil de superar e Giagos não tem velocidade ou agilidade para navegá-la.

Tenho Bahamondes golpeando Giagos com trocação e finalização por finalização.

Escolha: Bahamondes

Trevor Peek x Charlie Campbell

Trevor Peek e Charlie Campbell estão no jogo há apenas cinco anos, mas parece que já sabemos o que esperar deles, não é?

Campbell tem tudo para ser uma perspectiva legítima com 155 libras. Ele tem ferramentas físicas impressionantes e pés leves, além de bater como um caminhão quando solta as mãos. Há muito tempero a ser adicionado antes que ele esteja perto de um produto acabado, mas ele está em condições de ter sucesso.

Provavelmente estou vendendo menos do que Peek quando digo que ele tem potencial para ser um colecionador de bônus consistente nos próximos anos. Talvez haja mais coisas em seu estilo de luta, mas é difícil ignorar as estocadas selvagens e os golpes de home run ao julgar sua técnica. Ele poderia ser o Lyoto Machida na academia. É impossível dizer com base no que vemos na noite da luta.

Então me dê Campbell por nocaute depois de sobreviver a uma corrida furiosa de Peek para abrir o concurso.

Escolha: Campbell

Preliminares

Alex Morono derrotou. Tribunal McGee

Valter Walker derrotou. Lukasz Brzeski

Germaine de Randamie derrotou. Norma Dumont

Victor Hugo derrotou. Pedro Falcão

E Argueta derrotou. Jean Matsumoto

Cesar Almeida def. Dylan Budka

Nora Cornolle derrotou. Melissa Mullins