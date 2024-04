Primeiro concurso de beleza de IA do mundo anunciado com um grande prêmio em dinheiro

A primeira Miss IA será coroada no próximo mês… com o novo concurso de beleza para modelos gerados digitalmente, oferecendo um prêmio em dinheiro para a garota falsa mais gostosa.

Eles acrescentam … “A criadora de IA coroada Miss AI receberá um impressionante prêmio em dinheiro de US$ 5.000 graças ao nosso parceiro de prêmios, Fanvue, além de acesso ao Programa de Mentoria da Imagine Education no valor de US$ 3.000, E suporte de relações públicas no valor de mais de US$ 5.000.”