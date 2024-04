Príncipe Williamescapou para o pub com a mãe de sua esposa com câncer enquanto os dois se dirigiam para Norfolk, enquanto sua sogra fica com o príncipe e a princesa de Gales após a revelação da doença ao mundo.

Middleton contou a todos o que está acontecendo com sua saúde em um vídeo emocionante que a viu expor seu coração antes de implorar ao público que permitisse a ela e sua família a chance de se recuperar da condição em particular.

Última hora: surgiu um vídeo de Kate Middleton fazendo compras com o príncipe William

Como resultado, a família pretende se unir em torno dela, incluindo os pais e irmãos da mulher de 42 anos, e a família até se retirou para Amner Hall, em Norfolk, para garantir que estejam longe de olhares indiscretos.

É aqui que Príncipe William e Carole Middleton foi para o pub enquanto estava com a família, de acordo com o Daily Mail Ricardo Éden e a sua presença foi confirmada por um dos clientes presentes, embora o Palácio de Kensington tenha rejeitado comentar.

“Foi tudo muito discreto, sem grande alarde”, disse um frequentador de pub. “Ele acabou de entrar e passar pelo pub. Ele parecia estar com Carole Middleton.”

Mensagem do príncipe William para outra mulher

Raquel Daly, uma jogadora de futebol com Vila Aston e as Lionesses da Inglaterra, anunciaram sua aposentadoria do futebol internacional após 84 internacionalizações e fazendo parte da equipe vencedora do Euro 2022.

Príncipe Williamque é presidente da Associação de Futebol e apoia Vila Astondecidiu enviar-lhe uma mensagem de agradecimento, apoio e um ângulo um pouco egoísta em relação ao clube de futebol escolhido.

“Obrigado por tantas atuações inesquecíveis com @Lionesses, @RachelDaly3. Muitos mais gols para Vila agora!”

A função de Presidente da FA é em grande parte cerimonial, envolvendo participação em eventos e representação da organização em determinadas ocasiões, mas ele ocupa o cargo desde 2006, com um breve hiato em 2013.