Ravens e Orioles doam US$ 10 milhões para o fundo de emergência Bridge Collapse

Os Ravens e os Orioles estão se unindo pela cidade de Baltimore… doando um total de US$ 10 milhões para o fundo de ajuda emergencial do colapso da ponte Francis Scott Key.

As duas organizações esportivas profissionais anunciaram o gesto incrível na sexta-feira… 10 dias depois que um navio de carga bateu na ponte sobre o rio Patapsco e nos arredores do porto de Baltimore.

“Nossas mais sinceras condolências vão para as vítimas desta tragédia e suas famílias”, disse o proprietário do Ravens. Steve Bisciotti disse em um comunicado na sexta-feira.

Lamar Jackson – que assinou um contrato de US$ 260 milhões/5 anos com os Ravens no ano passado – disse que ficou arrasado após o incidente… e seu “coração, pensamentos e orações estão com todos vocês”.