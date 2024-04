Terrell Suggs é preso no Arizona por agressão

Ex-astro da NFL Terrell Suggs foi preso no Arizona, TMZ Esportes confirmou.

Os registros da prisão mostram que o sete vezes Pro Bowler foi autuado na noite de terça-feira no condado de Maricopa por duas acusações – uma acusação de agressão e uma acusação de ofensa contra a ordem pública.

Mais detalhes sobre as acusações contra o bicampeão do Super Bowl, no entanto, não foram disponibilizados imediatamente.