Tiger Woods não desistirá de jogar nos campeonatos principais após a pior rodada de sua carreira em Augusta

Tiger Woods terminou em último lugar no Masters, mas o 82 vezes PGA O campeão do Tour planeia continuar a competir nos restantes majors do ano e toma a Agusta National como um exemplo de porque precisa de continuar a jogar.

Tiger Woods reafirma seu compromisso de participar dos próximos torneios

Tiger Woods acidentalmente atinge um fã no campo de golfe Masters, um dia para esquecer

O campeão teve condições muito ruins na quinta-feira e sexta-feira, enquanto ele entrou no fim de semana com +1, sete tacadas atrás de Scottie Scheffler, que venceu o torneio.

Durante o fim de semana, o corpo de Tiger não aguentou e fez o pior round de 82 (+10) no sábado e 77 no domingo para encerrar sua 26ª participação no Mestre aos 16 anos.

Embora Tiger teve alguns bons momentos durante o Agusta Weekend, quando sua 100ª rodada do Masters aconteceu junto com Neal Shiple, que ficou impressionado por jogar lado a lado com Woods, e se aposentou Verne Lundquist no número 16 também o fez se sentir bem.

Depois que as coisas ficaram muito ruins, ele mencionou que “Foi uma boa semana, foi uma boa semana para todos. Acho que vindo aqui, sem jogar um torneio completo há muito tempo, foi uma boa luta na quinta-feira e sexta-feira. Infelizmente, ontem não saiu do jeito que eu queria.

Woods estava fora de serviço depois de sofrer um acidente de carro em 2021 e desistiu do Masters somente após duas rodadas para se submeter a uma cirurgia no tornozelo algumas semanas depois.

Ao elaborar sobre seu desempenho, ele mencionou “Este é um campo de golfe que eu conhecia, então farei minha lição de casa daqui para frente em Pinehurst, Valhalla e Troon, mas esse é o plano de jogo”, disse Woods. “É sempre bom voltar aqui porque conheço o campo de golfe. Eu sei como jogar. Eu posso simular fotos. É verdade que nunca é a mesma coisa que chegar aqui e fazer isso.”

Tiger também elaborou o que ele precisa fazer para se preparar para Valhalla “Eu acabei de [need to] continue levantando, mantenha o motor funcionandomantenha o corpo em movimento, fique cada vez mais forte e progrida”, “Esperançosamente, as sessões de treino continuarão cada vez mais longas.”