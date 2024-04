Torcedor ferido após morcego voar para a arquibancada no jogo Cubs x Red Sox no Fenway Park

SVocê costuma ouvir o locutor nos estádios e ler em muitos cartazes a frase “preste atenção ao campo de jogo”. Neste caso, parece que isso não importava.

Tudo aconteceu durante o Domingo à noite Beisebol jogo entre o Chicago Cubs e o Boston Red Sox. No final da terceira entrada, Bostons Tanner Houck apanhador enfrentado Miguel Amaya e rapidamente saiu na frente na contagem de 0-2.

Houck decidiu lançar um divisor que a 89 milhas por hora caiu na zona, fazendo o batedor do Cubs balançar e errar para acertar o strikeout, mas por causa disso Amaya perdeu o controle do taco e ao voar sobre a rede de proteção e para dentro as arquibancadas.

No caminho para o banco de reservas, Amaya olhou para o local de pouso de seu bastão, onde muitos fãs se reuniam.

O taco quase atingiu um funcionário do estádio, mas atingiu um torcedor

No replay exibido na transmissão da ESPN, parece que o morcego voador atinge uma pessoa na arquibancada. De acordo com o repórter Mac Cerullo do Boston Herald, o bastão de Amaya quase atingiu um vendedor de pizza; no entanto, um fã ficou impressionado com isso.

Cerullo relatou que o torcedor recebeu rapidamente atendimento médico dos médicos do evento do Fenway Parks. “O torcedor acabou de ser levado pela equipe médica do Fenway Park”, compartilhou o repórter na plataforma de mídia social X.

Não houve relatos sobre o estado do torcedor, mas acredita-se que a pessoa não sofreu ferimentos graves. Isto ainda é um lembrete de que no beisebol as pessoas nas arquibancadas devem sempre prestar atenção ao campo de jogo, mas talvez seja também um lembrete para a Liga Principal de Beisebol considerarem aumentar a rede nos estádios para evitar incidentes como este.