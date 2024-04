Tyreek Hill corre em defesa de Deion Sanders enquanto os métodos do Coach Prime são questionados publicamente

Deion Sanders os métodos de recrutamento enfrentaram o escrutínio público recentemente, pois ele usa seus filhos como olheiros, mas a estrela do Miami Dolphins, Monte Tyreekcorreu para Ajuda do treinador Prime insistir que seus métodos são simplesmente únicos.

Lixadeiras está no comando do Colorado Buffaloes há pouco mais de um ano. Ele entra em sua segunda temporada na NCAA com o time procurando melhorar um recorde de 0,333 que inicialmente começou com um recorde de 3-0 antes que o ataque começasse a sofrer muito, resultando em um recorde de 4-8.

A filha de Deion Sanders o leva para depilar as costas e ele não aguenta a dor

Para fazer isso ele procurou trazer mais atacantes ofensivos para ajudar seu filho porta do galpão, que atua como zagueiro do time. Shedeur Sanders é muito talentoso e arremessou 31 touchdowns e 3.230 jardas em 430 tentativas na temporada passada, mas também foi demitido 52 vezes por não ter proteção.

Então, para trazer novos talentos, o homem de 56 anos utilizou Shedeur e seu outro filho, Shilopara entrar em contato com jogadores que estão transferindo de faculdade para ver se eles estariam interessados ​​em um show na Universidade do Colorado e nos Buffaloes, pelo qual ele foi criticado, mas Hill acredita que é simplesmente inovador.

“Como isso não é sério? Eles simplesmente não seguem regras como esses outros programas chatos…”

Tyreek Hill provoca contratação de Odell Beckham Jr.

Colina tem estado regularmente nas manchetes desde o início da temporada de 2023, quando explodiu em forma na Flórida para se tornar o principal wide receiver da liga.

E embora algumas dessas manchetes tenham tido ângulos negativos, como sua casa pegando fogo, ele sendo divorciado e supostamente envolvido em violência doméstica, a última está ligada à sua carreira na NFL.

O jogador de 30 anos pareceu dar uma grande dica de que o Dolphins está prestes a contratar Odell Beckham Jr., o campeão do Super Bowl de 2021 com o Los Angeles Rams, ao retornar à NFL após uma lesão no ligamento cruzado anterior.

Hill acessou o Snapchat para postar, “OBJ para Miami confirmado”, acompanhado de uma foto do casal se abraçando, possivelmente sugerindo que os Dolphins contrataram o agente livre.