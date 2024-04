UFC 302 adiciona várias lutas ao card Islam Makhachev x Dustin Poirier

Várias novas lutas foram anunciadas para o UFC 302, que verá Islam Makhachev defender o título dos leves contra Dustin Poirier na luta principal, no dia 1º de junho, em Newark, NJ.

Conforme confirmado anteriormente, o ex-campeão dos médios Sean Strickland enfrenta Paulo Costa na co-luta principal do Prudential Center.

Também no card, o desafiante peso pesado Jailton Almedia tenta se recuperar de sua primeira derrota no UFC ao enfrentar Alexandr Romanov. Almeida passou bem em suas primeiras lutas no UFC, mas sofreu uma derrota por nocaute para Curtis Blaydes em sua luta mais recente, antes de retornar à ação em junho.

No peso meio-médio, Randy Brown retorna contra Elizeu Zaleski dos Santos em um confronto intrigante. Brown entra na luta com duas vitórias consecutivas, incluindo um nocaute no Performance of the Night sobre Muslim Salikhov em fevereiro.

Quanto a dos Santos, ele fez 2-0-1 nas últimas três lutas, incluindo uma vitória sobre o elogiado candidato Benoit Saint Denis em 2021.

Os invictos pesos-mosca Andre Lima e Hyun Sung Park também se enfrentam no card, enquanto o sempre emocionante peso meio-médio Niko Price retorna contra Alex Morono.

No peso médio, Anthony Hernandez busca manter o ímpeto ao enfrentar Roman Dolidze em luta chave até 185 libras, enquanto Roman Kopylov tenta se recuperar na luta contra Cesar Almeida.

Os pesos galo Ailin Perez e Joselyne Edwards se enfrentam no UFC 302, além de Sumudaerji enfrentar Joshua Van na categoria até 125 libras.

Grant Dawson retorna contra Joe Solecki no card de junho, enquanto Phil Rowe enfrenta Jake Matthews no peso meio-médio. Por fim, Mickey Gall luta pela primeira vez desde 2022, quando enfrenta Bassil Hafez.

Aqui está o card completo do UFC 302, com a ordem das lutas ainda a ser determinada: