UFC 303 adiciona mais 2 lutas para o card Conor McGregor x Michael Chandler

O UFC 303 encerra a International Fight Week 2024 com Conor McGregor x Michael Chandler no evento principal, e mais lutas estão sendo adicionadas ao evento de verão.

A perspectiva dos médios Joe Pyfer está de volta depois de sofrer sua primeira derrota no UFC para Jack Hermansson em fevereiro, que encerrou sua seqüência de cinco vitórias consecutivas no total.

Pyfer enfrenta o poderoso canadense Marc-Andre Barriault, que chega à luta com um recorde de 2-2 nas últimas quatro lutas, incluindo vitórias sobre Julian Marquez e Eryk Anders.

No peso palha, a especialista em finalizações Gillian Robertson busca dar continuidade à recente vitória sobre Polyana Viana ao enfrentar a veterana Michelle Waterson-Gomez.

Waterson-Gomez tem sido um dos pilares do elenco do UFC desde 2015, mas ela tem passado por momentos mais difíceis ultimamente. A veterana de 38 anos perdeu as últimas quatro lutas consecutivas e ostenta uma marca de 1-6 no geral nas últimas sete lutas.

A próxima luta contra Robertson pode ser um momento decisivo para Waterson-Gomez continuar avançando em sua carreira no UFC.

Pyfer x Barriault e Robertson x Gomez-Waterson se juntam à escalação do UFC 303, com card marcado para acontecer na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Mais lutas devem ser anunciadas para o UFC 303 nas próximas semanas.