Vídeo captura a tampa do motor do Boeing 737 se rompendo durante a decolagem

Um Boeing 737 teve que frear rapidamente quando o motor do avião parecia estar começando a desmoronar… e toda a provação foi capturada em vídeo.

O voo da Southwest Airlines, indo de Denver para Houston, decolou na manhã de domingo… quando alguns dos passageiros notaram um pedaço de metal arrancado da lateral do avião e balançando quando o avião começou a decolar.

Momentos assustadores para os passageiros de um voo da Southwest de Denver para Houston, quando a tampa do motor se rompeu durante o voo, forçando o avião a retornar a Denver na manhã de domingo. pic.twitter.com/BBpCBXpTsl

Confira o vídeo… a capota do motor que cobre as laterais da turbina gigante voa, aparentemente apenas mantida unida por alguns fios de metal perdidos – a princípio, sem diminuir a velocidade do jato nem um pouco.