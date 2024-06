5 coisas que sabemos sobre os Vikings depois do minicamp

EAGAN, Minnesota – JJ McCarthy aproximou-se dos microfones com passos saltitantes.

“Parece o último dia de aula”, disse o quarterback novato do Minnesota Vikings enquanto o time encerrava as OTAs no início deste mês.

McCarthy, porém, já planejava criar e frequentar o que chamou de “escola de verão”. Depois de um período de entressafra cruzando o país para se preparar para o draft da NFL, McCarthy disse que planejava passar a maior parte de junho e julho em Minnesota, explorando sua nova casa e passando um tempo com sua noiva – que já havia (e galantemente) concordado em ler para ele o A planilha dos Vikings todas as noites para que ele pudesse repeti-la em voz alta enquanto aprendia o esquema dos Vikings.

“É um incômodo”, disse McCarthy rindo, “mas ela entende”.

Através de visitas regulares às instalações de treino dos Vikings neste verão, McCarthy disse que espera construir uma rotina “na qual eu possa confiar quando começar a ficar agitado e louco” no campo de treinamento, que começa em 21 de julho para novatos.

O veterano Sam Darnold abrirá acampamento como o melhor zagueiro dos Vikings, disse o técnico Kevin O’Connell. O bom senso sugere que Darnold também é o titular mais provável da Semana 1, e a eventual ascensão de McCarthy dependerá de uma série de fatores imprevisíveis que incluem lesões e sua própria progressão através de um complexo ataque de passes.

Entretanto, no entanto, aqui estão cinco afirmações que são mais definitivas do que adivinhar o futuro a curto prazo de McCarthy, com base em observações durante os treinos de primavera e outros relatórios:

Aaron Jones deixou uma forte impressão em seus novos companheiros de equipe. Nick Wosika/Ícone Sportswire

Pouco depois de assinar a prorrogação de seu contrato, Justin Jefferson foi questionado sobre o talento no ataque dos Vikings. O primeiro nome mencionado foi Jones, o running back que assinou um contrato de um ano como agente livre em março.

“Temos um monte de armas diferentes em nosso ataque”, disse Jefferson. “Apenas colocar Aaron Jones neste ataque, com sua habilidade de correr a bola e ser explosivo, isso significa ter Dalvin Cook de volta neste ataque. Eu sinto que ele vai se sair bem conosco.”

A empolgação de Jefferson se igualou à de outros jogadores que estão emocionados e ainda um pouco chocados com o fato de Jones estar do seu lado. Desde que entrou na NFL em 2017, Jones tem mais jardas contra os Vikings (1.005 em 11 jogos) do que qualquer outro jogador da liga. E a conexão de Jones com Cook por Jefferson também é notável: em três temporadas como companheiro de equipe de Jefferson, Cook produziu uma média de 1.590 jardas totais e 11 touchdowns por ano.

Parece improvável que Jones, 29, receba toques suficientes em 2024 para igualar esses números brutos. E resta saber o quanto O’Connell irá reequilibrar o ataque após a saída do quarterback Kirk Cousins. Durante o mandato de 34 jogos de O’Connell, os Vikings ficaram em 29º lugar na NFL em porcentagem de corridas projetadas (33,6%).

Mas quando eles correm a bola, fica claro que jogadores de todos os cantos do vestiário confiam que ela estará em boas mãos.

Os treinadores realmente querem ver Jalen Nailor

Às vezes, as movimentações de pessoal mais notáveis ​​são aquelas que as equipes não realizam. Embora nada impeça os Vikings de adquirirem um veterano número 3 entre agora e o início da temporada, vale a pena explorar por que eles não substituíram imediatamente KJ Osborn quando ele assinou com o New England Patriots em regime de agência gratuita.

Com certeza, os Vikings sabiam que assinariam com Jefferson um contrato que exigiria um grande compromisso de teto salarial, tornando os receptores de custos mais baixos uma prioridade maior em torno dele. Jordan Addison estará em seu contrato de estreia por pelo menos mais duas temporadas, e os dois recebedores de agente livre que os Vikings assinaram – Brandon Powell e Trent Sherfield – estão em contratos de um ano que contarão um total combinado de US$ 3,8 milhões contra 2024. boné.

O que saber para a entressafra da NFL de 2024 • Buzz antecipado sobre todas as 32 escolhas da primeira rodada

• Projeções e análises de FPI de pré-temporada

• Barnwell: Perspectivas fora de temporada (ESPN+): AFC | NFC

• Classificações de poder pós-draft: enquete 1-32

• Cronograma da NFL: previsões, conclusões

• Rascunho: Veja todas as 257 escolhas | Análise de escolha

Powell, Sherfield ou mesmo um dos tight ends dos Vikings podem servir como o terceiro recebedor quando estão em 11 jogadores. Mas está bastante claro que a equipe espera ver um salto de Nailor antes de tomar qualquer decisão final.

Nailor, escolhido na sexta rodada em 2022, lutou contra lesões ao longo de 2023 e na entressafra de 2024. Ele perdeu o minicamp obrigatório por causa da gripe. Mas no tempo limitado de jogo durante suas duas primeiras temporadas na NFL, e mais importante ainda nos treinos, ele provou ser um alvo escorregadio que os defensores têm dificuldade em rastrear. Em duas temporadas, ele tirou um total de 160 snaps e percorreu rotas em 72 delas. Os quarterbacks dos Vikings o atacaram em 20 dessas rotas, e ele pegou 12 para 208 jardas e um touchdown.

Questionado nesta primavera sobre a competição pelo terceiro lugar de recebedor, O’Connell mencionou Nailor antes de todos os outros.

“Jalen sempre foi um cara que, quando está saudável e em campo, aparece em todas as oportunidades que tem”, disse O’Connell. “Esse é o nosso desafio para ele.

“Às vezes as coisas estão fora do seu controle e entendemos isso, mas para ele dar o próximo passo, precisaremos vê-lo muito como parte desse grupo.”

Espera-se que JJ McCarthy (9) fique atrás de Sam Darnold (14) para abrir a temporada. Adam Bettcher / Imagens Getty

Todos os olhos voltados para o ponto verde

A saída do veterano linebacker Jordan Hicks como agente livre significou, entre outras coisas, que outro jogador assumiria as responsabilidades defensivas, indicadas pelo ponto verde no capacete. A função é especialmente notável quando o coordenador defensivo é Brian Flores, que alterna pessoal frequentemente com base em planos de jogo semanais. O jogador com o ponto verde no capacete é um dos poucos jogadores da frente que podemos presumir que estará em campo durante o jogo e a temporada.

Em 2023, Hicks jogou 92% dos snaps nos jogos em que disputou. Ivan Pace Jr. assumiu o comando nos quatro jogos que Hicks perdeu devido a uma lesão na perna. Nesses jogos, Pace jogou 100% dos snaps defensivos dos Vikings, com média de 60 snaps por jogo durante esse período e 34 snaps nos outros 13.

Pace parecia ser o principal candidato ao ponto verde durante os treinos de primavera. O’Connell disse que Pace “teve uma primavera muito boa, apenas com o tipo de comunicação [Flores] está colocando em seu prato”, mas indicou que os Vikings também estavam de olho nos recém-chegados Blake Cashman e Kamu Grugier-Hill.

Pace apreciou a confiança que os Vikings demonstraram nele como novato na temporada passada.

“Isso me fez pensar mais e realmente focar e analisar o que o ataque está fazendo, o que a nossa defesa está fazendo”, disse ele. “… eu sei que eles trouxeram alguns linebackers que têm mais experiência e outras coisas, mas se eles confiarem em mim o suficiente para ter o ponto verde, estou pronto para isso.”

Principais escolhas do draft de 2022 nas cordas

Os empregos não são ganhos nem perdidos durante os treinos de primavera, mas qualquer pessoa que esteja assistindo poderá ver que três das quatro principais escolhas dos Vikings no draft de 2022 permanecem como reflexões posteriores.

Como você deve se lembrar daquele draft – o primeiro da gestão do gerente geral Kwesi Adofo-Mensah – os Vikings trocaram sua posição original em 12º lugar e acabaram ficando com os nºs 32, 42, 59 e 66. Essas escolhas renderam o safety Lewis Cine, o cornerback Andrew Booth, o guard Ed Ingram e o linebacker Brian Asamoah II, respectivamente.

O melhor da nação NFL • Um Purdy saudável procura elevar o jogo

• O que aprendemos sobre 2024 Vikings até agora

• Por dentro da entressafra de caleb Williams como novato

• Os jogadores concordarão com uma temporada de 18 jogos?

• Kelce e Kittle destacam Tight End U

Durante os treinos abertos aos repórteres, Cine parecia não ser melhor do que o sexto safety do elenco, se incluirmos o zagueiro Josh Metellus. Os reservas Theo Jackson e Jay Ward, sem falar nos titulares Harrison Smith e Camryn Bynum, estavam todos trabalhando à sua frente. Booth teve algumas corridas com o segundo time, mas terá que enfrentar pelo menos dois novatos – o provável titular Shaquill Griffin e o novato Khyree Jackson – por uma vaga no elenco.

Asamoah estava trabalhando atrás de Pace e Cashman. Ingram permaneceu como guarda direito do time principal, como tem sido desde o início de sua carreira, mas O’Connell indicou que haverá uma competição de três vias pelo tempo de jogo nas duas posições de guarda entre Ingram, Blake Brandel e Dalton Risner.

Cine foi a primeira escolha, mas ele pode ter a maior chance de ganhar uma vaga no elenco. Por uma variedade de razões, principalmente uma fratura exposta na perna esquerda na semana 4 de sua temporada de estreia, Cine disputou apenas 10 jogos da NFL e recebeu um total de 10 snaps defensivos.

Seu salário base de US$ 1,7 milhão em 2024 está totalmente garantido, então, em teoria, ele poderia retornar para profundidade de emergência e equipes especiais. Mas seria necessária uma grande reviravolta durante o campo de treinamento para que Cine voltasse à disputa por tempo de jogo na defesa.

O novo chutador… pode chutar

Os Vikings não realizam muitos períodos competitivos durante os treinos de primavera, então houve apenas algumas oportunidades de ver chutadores em situações de jogo. O restante dos esforços do novato Will Reichard ocorreu durante exercícios posicionais, sem uma defesa o pressionando e às vezes sem sequer um estalo. Mas ele ainda conseguiu fazer uma exibição que confirma, pelo menos, que ele tem perna para chutar na NFL por muito tempo.

Durante o OTA final da equipe, que foi movido para dentro de casa por causa da chuva, Reichard quase bateu em uma sacada que estava pendurada na parede atrás – e acima – dos postes do gol enquanto se movia em uma progressão de tentativas de mais de 40 jardas. Mais tarde, em um exercício completo de defesa, ele perfurou uma jarda de 60 jardas que caiu em uma rede que fica a 3 metros atrás da trave e a 3 metros do chão.

A NFL não concede pontos adicionais para chutes que passam muito acima ou além das traves, e o sucesso de Reichard como novato dependerá tanto de sua constituição mental quanto da força de suas pernas. Mas ele passou em todos os testes que você poderia razoavelmente representar um kicker durante os treinos de primavera.