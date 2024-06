76ers lideram a contratação de Paul George, dizem fontes

O Philadelphia 76ers é o forte favorito para contratar Paul George em um contrato de agente livre, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN, no domingo, depois que George informou aos Clippers que assinará com outro time.

O agente de George, Aaron Mintz da CAA, teve uma conversa com o presidente do LA Clippers, Lawrence Frank, na noite de domingo, que não resultou em nenhum novo movimento sobre um acordo. Os Clippers divulgaram um comunicado confirmando que George sairá como agente livre, dizendo que a lacuna nas negociações contratuais era “significativa”.

O contingente dos Sixers deve se encontrar com George na Califórnia no domingo à noite.

Declaração dos Clippers sobre a separação de Paul George após uma lacuna significativa nas negociações contratuais, explorando um cenário de adesão e negociação e entusiasmo sobre novas oportunidades e maior flexibilidade sob o novo CBA para formar uma “equipe altamente competitiva” no futuro: foto.twitter.com/Uajbail3Hk — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) 1º de julho de 2024

Os Clippers permaneceram firmes em um contrato de três anos, semelhante à estrutura da extensão de três anos de Kawhi Leonard, no valor de US$ 153 milhões, que ele assinou no início deste ano. Enquanto isso, George está buscando um contrato de quatro anos.

Sem George, os Clippers estão avançando para a agência livre munidos de uma exceção de nível médio de US$ 12,9 milhões e uma exceção semestral de US$ 4,7 milhões disponível.

O LA fechou um acordo de dois anos e US$ 70 milhões para manter James Harden no time no domingo, disseram fontes a Ohm Youngmisuk, da ESPN.

nove vezes All-Star, George teve média de 22,6 pontos, 5,2 rebotes e 3,5 assistências na última temporada, enquanto acertou recordes de carreira de 47,1% em campo, 41,3% na faixa de 3 pontos e 90,7% na linha de lance livre.