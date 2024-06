A Escócia é o time mais azarado do futebol mundial?

FRANKFURT, Alemanha – O fracasso recorrente da Escócia em grandes torneios ficou tão gravado na psique do país que músicas foram escritas sobre isso. Eles são indiscutivelmente o time mais azarado do futebol mundial, por isso se prestam a baladas de sonhos desfeitos.

Quando os escoceses se classificaram para a Copa do Mundo FIFA de 1998 – sua última participação na competição – a banda de Glasgow Del Amitri escreveu a música oficial do time e a chamou de “Don’t Come Home Too Soon”. Não funcionou. A Escócia foi eliminada na fase de grupos e conseguiu, nessa altura, 10 das 10 vezes que se classificou para um torneio, apenas para não conseguir chegar à fase a eliminar. Não volte para casa tão cedo? Eles foram um dos primeiros a fazer as malas e partir. De novo.

Se você quer fracassos gloriosos e histórias do que poderia ter acontecido, a Escócia é o time certo para você, seja em Copas do Mundo ou em Campeonatos Europeus. O capítulo final sempre foi o mesmo – desgosto.

“Tivemos alguns dos melhores jogadores da Europa, especialmente nas décadas de 1960, 1970 e 1980, mas nunca conseguimos sair de um grupo”, disse Craig Burley, analista do ESPN FC e antigo médio escocês. “É incrível. Provavelmente houve 100 times escoceses melhores que este, mas [current manager] Steve Clarke fez um trabalho magnífico como treinador, e quem sabe? Esta equipa poderá ser a que finalmente tirará a Escócia do grupo.”

Nenhum país no mundo chega perto do recorde da Escócia de se classificar para 11 grandes torneios – oito Copas do Mundo e três Campeonatos Europeus – e cair no primeiro obstáculo em todas as ocasiões, mas a equipe de Clarke agora tem a chance de fazer história no domingo em 12º torneio de perguntas da Escócia e quarto Euro.

Se a Escócia vencer a Hungria em Estugarda, depois de um empate 1-1 com a Suíça ter reavivado as esperanças após uma derrota por 5-1 no jogo de abertura contra a Alemanha, é quase certo que garantirá a qualificação para os oitavos-de-final do Grupo A e finalmente fará o que os seus antecessores nunca fizeram. capaz de alcançar.

grupo A GP C D eu GD PTS 1 – Alemanha 2 2 0 0 +6 6 2 – Suíça 2 0 1 0 +2 4 3 – Escócia 2 0 1 1 -4 1 4 – Hungria 2 0 0 2 -4 0 1, 2: Qualifica-se para Ro16; 3: Possível qualificação

“A equipa sabe que a Escócia nunca saiu de um grupo antes, por isso estamos desejosos de mudar isso”, disse o defesa Jack Hendry. “A seleção está determinada a fazer história contra a Hungria. “Há muito pelo que esperar agora. Obviamente, está em nossas mãos e é algo para realmente saborear.”

A longa história de sofrimento da Escócia remonta à Copa do Mundo de 1954, mas é mais do que simplesmente não ser boa o suficiente. Eles têm sido bons o suficiente, às vezes contando com alguns dos principais jogadores mundiais da época, como Denis Law, Kenny Dalglish e Graeme Souness, mas se há uma maneira de bagunçar alguma coisa, a Escócia tropeçou nela.

Em três Copas do Mundo – 1974, 1978 e 1982 – a Escócia foi eliminada pelo saldo de gols, com a eliminação em 74 após ficar invicta na fase de grupos na Alemanha Ocidental.

Quatro anos depois, a Escócia voou para a Copa do Mundo na Argentina com o técnico Ally MacLeod dizendo ao país que voltaria como campeão mundial, mas apesar da vitória por 3 a 2 sobre a eventual finalista, a Holanda, em seu último jogo, uma derrota contra o Peru e um empate contra o Irã significou que os holandeses superaram os escoceses, mesmo depois de terminarem empatados em pontos.

“Todo o país pensava que íamos vencer o Campeonato do Mundo em 1978″, disse o analista do ESPN FC Steve Nicol, antigo internacional escocês. “Parece ridículo olhar para trás, mas 40 mil pessoas despediram a equipa em Hampden Park e milhares de pessoas alinharam-se nas ruas enquanto o autocarro levava os jogadores para o aeroporto. a seleção seria campeã mundial, mas não poderíamos nem vencer o Peru ou o Irã.”

Apesar da humilhação de prever a glória na Copa do Mundo e ser eliminado na primeira fase, o técnico da Escócia, MacLeod, ainda insistiu que seu time poderia ter ido até o fim depois de ter sido eliminado em uma explosão de glória contra os holandeses.

A Escócia nunca passou da fase de grupos de um grande torneio, mas tentará mudar isso no Euro 2024. (Foto de Rolf Vennenbernd/aliança de imagens via Getty Images)

“Tínhamos tanta anti-imprensa que todos nos reunimos e dissemos: ‘Encha todos eles e vá lá e jogue da maneira que pudermos’”, disse MacLeod na época. “Se tivéssemos jogado assim nos dois primeiros jogos, não há dúvida de que poderíamos ter vencido, mas infelizmente não o fizemos. É apenas uma daquelas coisas.”

No entanto, os fracassos mais estreitos da Escócia ocorreram no Campeonato do Mundo de 1986 e no Euro ’96. Nas duas vezes, tudo se resumiu a um gol.

Em 1986, Nicol estava na seleção da Escócia, comandada por Sir Alex Ferguson, que precisava vencer o Uruguai na última partida do grupo para chegar à fase de mata-mata. Quando o Uruguai teve um jogador expulso no segundo minuto, a Escócia parecia estar a caminho da qualificação.

Mas esta é a Escócia. Tudo deu errado.

“A expulsão do rapaz deles funcionou contra nós”, disse Nicol. “O árbitro foi para o outro lado depois disso e houve uma falta a cada 90 segundos e ele não fez nada. O Uruguai nos chutou. Foi como o pior da década de 1980 – cuspidas, trapaça, o que você quiser – e tudo que poderia dar errado deu errado. Tive chance de marcar, provavelmente nossa única chance. Estava a 4 metros, a bola bateu na sola e o goleiro defendeu. Não conseguimos marcar, acabamos empatando. 0 a 0 e fui eliminado.”

Dez anos depois, a Escócia chegou ao último jogo da fase de grupos do Euro ’96 a precisar de vencer a Suíça, e a Inglaterra teve de derrotar a Holanda por uma margem de quatro golos. Um cenário improvável, mas com a Escócia vencendo os suíços, a Inglaterra alcançou uma vantagem de 4 a 0 sobre os holandeses. A Escócia estava em vantagem até que Patrick Kluivert marcou um gol de consolação para a Holanda, expulsando os escoceses e levando os torcedores ingleses a cantar canções zombando de seus vizinhos das Ilhas Britânicas por terem perdido novamente.

“Isso foi o mais perto que chegamos”, disse Burley. “Entramos, saímos, entramos de novo e depois saímos. Eu estava na ala mais próxima do banco de reservas e me disseram para bombardear para frente, ficar para trás, bombardear para frente. Então Kluivert marcou para os holandeses contra a Inglaterra e nós estavam fora. Mas que noite foi aquela. Ally McCoist marcou um gol mundial para nos colocar na frente e depois perdeu cerca de sete chances fáceis, na verdade.

Para McCoist, o quase acidente resumiu a realidade de estar envolvido com a seleção escocesa.

“Terminamos com quatro pontos e hoje em dia isso seria a qualificação automática”, disse McCoist ao Press & Journal. “Lembro-me da torcida quando a Inglaterra perdeu aquele gol, o que efetivamente nos nocauteou, mas a Inglaterra nos deu uma grande reviravolta na época porque estava vencendo a Holanda por 4 a 0. Aqueles cinco minutos resumiram ser um jogador e torcedor da Escócia. Estou rezando para que não seja o mesmo nesta Euro, e não acho que será.

A chance de reescrever a história agora cabe a Clarke e seus jogadores, e mais de 50 mil torcedores escoceses – o autodenominado Exército Tartan – devem viajar para Stuttgart no domingo. Mas enquanto a Escócia está a apenas 90 minutos de finalmente chegar à fase a eliminar de um grande torneio, Nicol acredita que o peso da história não pesará sobre os ombros dos jogadores.

O Exército Tartan da Escócia tentará finalmente comemorar a qualificação para a próxima fase de um grande torneio. (Foto de Stu Forster/Getty Images)

“Toda aquela coisa psicológica de carregar o peso da expectativa são touros – realmente”, disse Nicol. “Quando você desce do ônibus no estádio, a única coisa em que você pensa como jogador é o jogo que vai jogar e o que precisa fazer. A última coisa que passa pela sua cabeça é o barulho externo sobre ser o primeira equipa a qualificar-se num grupo Tanto a Escócia como a Hungria estão provavelmente a pensar a mesma coisa no início do jogo, que têm uma oportunidade real de vencer e passar à fase seguinte.

“Mas, como escocês, estou me preparando para um fracasso glorioso novamente.”