Agora saudável, 49ers QB Brock Purdy busca elevar seu jogo

SANTA CLARA, Califórnia – À medida que o San Francisco 49ers avançava em seu programa de offseason, era difícil não ver – ou ouvir – o quarterback Brock Purdy.

Durante as atividades organizadas da equipe e os treinos do minicamp, Purdy estava claramente no comando. Nas salas de reunião e no vestiário, os companheiros de equipe dizem que Purdy era mais vocal. Estava muito longe da entressafra de 2023, quando Purdy estava se recuperando de uma ruptura do ligamento colateral ulnar no cotovelo direito e incapaz de levar para o campo qualquer trabalho que estava fazendo na sala de aula.

Este ano foi diferente. Totalmente saudável, vindo de uma temporada marcante e capaz de passar uma entressafra inteira como titular, Purdy conseguiu se concentrar em elevar seu jogo – tanto mental quanto fisicamente – a outro nível.

“Desta vez, ele está definitivamente à frente de onde estava no ano passado”, disse o técnico Kyle Shanahan. “Foi incrível para ele nos liderar durante toda a entressafra, apenas nos treinos e tudo mais. [him] para uma primeira offseason completa.”

Tanto para os Niners quanto para Purdy, passar uma entressafra completa juntos é o momento ideal. San Francisco está saindo de uma derrota por pouco na prorrogação para o Kansas City Chiefs no Super Bowl LVIII, avançou pelo menos para o NFC Championship Game em quatro das últimas cinco temporadas e está cada vez mais desesperado para superar o obstáculo e ganhar outro Troféu Lombardi.

Purdy ultrapassou o status de Sr. Irrelevante, permaneceu saudável e montou um currículo forte e longo o suficiente para se posicionar para uma lucrativa extensão de contrato na próxima entressafra.

Como o inquestionável QB1, a offseason de Purdy tem como objetivo dar o próximo passo como líder de equipe, seja tornando sua voz mais alta entre os companheiros de equipe ou trabalhando na sala de musculação para ficar maior, mais rápido e mais forte.

“Para mim foi como se fosse um tipo diferente de entressafra”, disse Purdy. “É bom que eu não tenha que estar neste cronograma e regime de reabilitação, reabilitação, reabilitação, ficar saudável e meio estressado sobre se vou voltar para a temporada ou não. respirar e refletir realmente sobre os últimos dois anos porque tem sido muito bom para mim, apenas mentalmente e meio que com aquela fome de voltar e estar pronto para rolar.

As datas e momentos ainda estão frescos na mente de Purdy. A memória de uma ruptura do ligamento colateral ulnar do cotovelo direito durante o jogo do campeonato NFC de 2023 na Filadélfia, seguida de cirurgia em março. Embora ele estivesse no time naquela entressafra e esperasse voltar ao cargo de titular quando saudável, havia pelo menos alguma incerteza até que ele estivesse totalmente liberado para retornar.

Purdy passou esses OTAs e o programa de offseason estudando brigas com Shanahan e o técnico dos quarterbacks Brian Griese. Quando chegou a hora de traduzir para o campo o que aprendeu nessas sessões, o melhor que Purdy pôde fazer foi observar da linha lateral e realizar as repetições mentalmente. Shanahan disse que Purdy estava frustrado com essas circunstâncias, mas rapidamente percebeu um impulso extra no passo de Purdy quando ele conseguiu saltar desde o primeiro dia da primeira fase do programa deste ano.

Durante o estudo pós-temporada sobre seu desempenho em 2023, Purdy encontrou muitas coisas nas quais gostaria de trabalhar. Embora ele tenha arremessado para um recorde da franquia de 4.280 jardas e se tornado o primeiro quarterback do Niners desde Jeff Garcia em 2001 a lançar para mais de 30 touchdowns no caminho para sua primeira indicação ao Pro Bowl, Purdy viu lapsos ocasionais em suas progressões, footwork e gerenciamento de jogo. Ele também queria continuar a crescer na função de liderança que inerentemente acompanha a posição.

Brock Purdy levou os 49ers ao Super Bowl na temporada passada, onde perderam para os Chiefs no OT. Qual é o próximo passo para ele? Imagens de Thearon W. Henderson / Getty

“É disso que falamos”, disse Griese. “Consciência situacional além de todas as progressões e depois crescer como líder fora do campo e no vestiário e o que isso implica e o que isso significa. E à medida que você ganha mais experiência e status no time e na liga dentro da organização , quais oportunidades isso apresenta para você ter uma voz um pouco maior e definir responsabilidades e expectativas.”

No lado físico, Purdy recebeu ótimas críticas de companheiros de equipe e treinadores e obteve algumas reações virais nas redes sociais a fotos dele depois de adicionar alguns músculos ao seu corpo de 1,80 metro e 90 quilos. Purdy queria ficar maior para poder lidar melhor com o desgaste da temporada e sentiu que uma metade inferior mais forte também ajudaria a aumentar a força de seu braço.

A rotina de exercícios de Purdy, que ele planeja continuar na Flórida antes do campo de treinamento, também se concentrou em adicionar flexibilidade e mobilidade.

“Na temporada, o que importa é estar na melhor forma possível para o que é uma maratona”, disse Purdy. “Para poder correr, fazer jogadas, lançar a bola, ficar em forma. Estou me preparando para isso agora.”

No lado mental, Purdy aceitou tudo o que veio com seu surgimento com calma. Sua celebridade cresceu, reconhecendo que ele é reconhecido com mais frequência quando sai pela Bay Area e faz aparições aqui e ali, como lançar o primeiro arremesso em um jogo do San Francisco Giants.

Como muitas das principais estrelas dos Niners se recuperaram de uma lesão ou não participaram do programa de offseason, Purdy não hesitou em ter uma voz mais alta no campo de treino ou nas reuniões. Essa grande temporada de 2023 ajudou a aumentar a confiança de Purdy e, com isso, seus companheiros de equipe continuaram a gravitar em torno dele, embora insistam que ele não perdeu sua abordagem humilde em nome da liderança vocal.

“Acho que ele definitivamente está ficando um pouco mais vocal dentro do prédio”, disse Nick Bosa. “Não acho que ele seja alguém que vai mudar mesmo quando for pago no próximo ano.”

Embora a entressafra de Purdy tenha trazido muito o que comemorar, incluindo um casamento e lua de mel com sua esposa, Jenna, o próximo ano pode ser ainda maior. Purdy está entrando no terceiro ano de seu contrato de novato e deve ganhar um salário base de apenas US$ 985.000, com um limite máximo de US$ 1 milhão.

Isso significa que Purdy continuará sendo uma das melhores pechinchas da NFL por mais um ano. Como aponta Bosa, é quase certo que isso mudará no próximo ano, quando Purdy for elegível para negociar uma extensão de contrato pela primeira vez.

Quando isso acontecer, o salário de Purdy poderá se multiplicar mais de 50 vezes, um aumento quase impensável para um jogador que quase não foi contratado em 2022. Mas antes que isso aconteça, Purdy sabe que deve aproveitar as lições aprendidas na última temporada e no trabalho. de sua primeira entressafra completa e transformá-lo em mais um grande ano em campo.

“Estou tentando vencer este ano e fazer tudo o que posso por esta organização”, disse Purdy. “Todo o resto acontece como acontece… Ficar muito envolvido com todo esse tipo de coisa é, para mim, um absurdo. Estou vivendo um dia de cada vez e melhorando.”