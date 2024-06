Colômbia 2 x 1 Paraguai (24 de junho de 2024) Análise do jogo

James Rodríguez marcou os dois gols na vitória da Colômbia por 2 a 1 sobre o Paraguai, no jogo de abertura do Grupo D da Copa América, em Houston, na segunda-feira, enquanto os campeões de 2001 aumentavam sua invencibilidade para 24 partidas.

Gols de Daniel Muñoz e Jefferson Lerma no primeiro tempo garantiram a vitória da Colômbia, que dominou a maior parte da partida, enquanto Julio Enciso marcou o único gol do Paraguai.

A nona vitória consecutiva da Colômbia manteve uma série impressionante de 19 vitórias e cinco empates desde março de 2022, com a última derrota por 1 a 0 para a Argentina em fevereiro de 2022.

Munoz deu a vantagem à Colômbia aos 32 minutos, cabeceando habilmente um cruzamento de Rodriguez para a rede.

O capitão Rodriguez fez sua segunda assistência 10 minutos depois, quando cobrou uma falta perigosa, com a cabeçada de Jefferson Lerma escapando do goleiro paraguaio Rodrigo Morínigo.

“Estou muito feliz, é importante começar bem hoje contra um adversário difícil como o Paraguai”, disse Rodriguez ao Caracol Gol.

“Poderíamos ter feito melhor no segundo tempo, mas você corrige melhor as coisas quando o time vence, é muito mais fácil assim.”

O Paraguai intensificou o esforço no segundo tempo, com Enciso desviando cruzamento de Ramón Sosa aos 69 minutos.

A Colômbia achou que tinha um pênalti aos 84 minutos, depois que Gustavo Velázquez pareceu ter arrastado Yerry Mina na área, mas o árbitro foi orientado a verificar o monitor pelo VAR e a decisão foi anulada.

“Trabalhamos desde o primeiro minuto, buscando o jogo; sabíamos que não seria fácil, embora o time esteja bem e em boa forma, então tivemos que enfrentar o Paraguai”, disse o atacante colombiano Luis Díaz. Caracol Gol.

“Felizmente marcamos dois gols que nos deram uma boa vantagem para dificultar a vida deles… Estamos tranquilos. Não tenho dúvidas de que faremos um torneio muito bom e continuaremos assim.”

O Paraguai lutou para criar uma oportunidade sólida de gol nos sete minutos dos acréscimos do segundo tempo, enquanto a Colômbia fechava as portas e mantinha a porta firmemente fechada.

As duas equipes voltam a campo na sexta-feira, com a Colômbia enfrentando a Costa Rica em Glendale, no Arizona, e o Paraguai enfrentando o Brasil em Las Vegas. O Brasil enfrenta a Costa Rica na Califórnia ainda nesta segunda-feira.