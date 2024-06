Conclusões do Jogo 6 do Panthers-Oilers, prévia do Jogo 7

A Stanley Cup estava novamente em construção, pronta para ser concedida aos Florida Panthers se eles vencessem o jogo 6.

Eles não.

Os Edmonton Oilers marcaram os três primeiros gols do jogo rumo a outra vitória dominante, esta por 5-1. No processo, eles se tornaram apenas o terceiro time na história da NHL a recuperar de 0-3 na final da Stanley Cup e empatar em 3-3. O Detroit Red Wings de 1945 voltou, mas perdeu no jogo 7, enquanto o Toronto Maple Leafs de 1942 fez a varredura reversa.

Nós detalhamos tudo para você. Aqui estão nossas notas para ambas as equipes, junto com as conclusões que mais se destacaram, os principais jogadores a serem observados e as grandes questões que ficaram sem resposta antes do jogo 7 na segunda-feira (20h horário do leste dos EUA, ABC / ESPN +).

Nota das Panteras: C-

Os Panteras não têm ninguém para culpar além de si mesmos. Eles perderam três jogos consecutivos apenas duas vezes na temporada regular e estão prestes a deixar escapar a Copa Stanley. A Flórida já deveria ter feito um desfile. Em vez disso, ele está retornando com Edmonton ao Sunshine State para ver se sobrou alguma coisa no tanque para finalmente acabar com um oponente extremamente digno.

Os Panteras estão apáticos desde o jogo 3, permitindo que os Oilers assumam lideranças que não abandonam. O compromisso anterior da Flórida com o jogo defensivo geral está evaporando rapidamente e deixa Sergei Bobrovsky vulnerável. As equipes especiais da Flórida também não estão dando certo. As estrelas dos Panteras são (em sua maioria) inexistentes, e todos os gritos do técnico Paul Maurice não conseguem abalar nada para ajudar a Flórida a superar o obstáculo.

Agora, os Panteras estão numa posição de vida ou morte. E parece que Edmonton está em muito melhor forma para lidar com o Jogo 7 melhor do que a Flórida.

Grau de lubrificadores: A

Os Oilers agiram como um colectivo, ocupando tempo e espaço como uma unidade de cinco homens. Essa dedicação resultou em apenas dois chutes a gol para os Panteras no primeiro período, e os cinco gols vieram de jogadores não chamados de Connor McDavid ou Leon Draisaitl (embora este último tenha feito uma excelente assistência no gol de abertura do jogo). Edmonton mostrou anteriormente que poderia sobreviver em situações difíceis e exibiu capacidade de recuperação nas finais da Conferência Oeste. Passou de permitir oito gols nos jogos 2 e 3 nas finais para apenas cinco gols nos últimos três jogos.

Todos esses foram pontos críticos que aumentaram a crença de que os Oilers podem ser o time mais completo da NHL.

Essas características não eram tão visíveis no início da série, mas estavam no Jogo 6. E embora tenha havido momentos em que os Panteras recuaram, se os Oilers replicassem seu desempenho no Jogo 6 no Jogo 7, isso poderia vê-los sair de uma queda livre. para começar a temporada levantando a Copa pela primeira vez desde 1990.

O que aprendemos no jogo 6

As estrelas ausentes da Flórida são um problema

Ouça, quando os Panteras tiveram apenas dois chutes com força igual dos atacantes durante os dois primeiros períodos do Jogo 6, ficou claro por que eles estavam perdendo por 3-0. Naquele ponto, Edmonton havia marcado 17 dos últimos 21 gols na final da Copa, e isso fazia com que a Flórida parecesse mediana.

Onde estavam Sam Reinhart, Carter Verhaeghe e Aleksander Barkov para tirar os Panteras desta rotina? É verdade que o gol de Barkov no segundo período foi anulado por Reinhart estar impedido – e ele acendeu a lâmpada novamente para o único gol da Flórida no terceiro período – mas o capitão da Flórida não pode carregar a carga sozinho.

jogar 0:45 Aleksander Barkov reduz o déficit dos Panteras com um pulso habilidoso Aleksander Barkov serpenteia pelo tráfego ao redor da rede e dá um chute rápido para ultrapassar Stuart Skinner para colocar os Panteras a dois pontos.

As equipes especiais dos Panteras são atrozes

Não é só que a Flórida não consegue marcar em times especiais. Seu jogo de força dificilmente pode gerar um chute. A Flórida está 0 de 11 no power play nos últimos três jogos e, durante uma oportunidade crítica do terceiro período no jogo 6, não acertou uma única chance em Stuart Skinner.

Enquanto isso, os Oilers estavam entusiasmados com suas chances e dificultando as coisas para a Flórida com a vantagem do homem. Edmonton deu vida a si mesmo por meio de oportunidades de equipes especiais nos Jogos 4 e 5; o fracasso dos Panteras em igualar foi uma queda enorme. Uma série como essa pode ser perdida apenas por times especiais, e é nessa direção que a Flórida está tomando.

Não foi apenas uma coisa; foram vários para os Oilers

Tudo começou com a decisão de Kris Knoblauch de mover Warren Foegele para a segunda linha como forma de ajudar a gerar alguma consistência ofensiva para Leon Draisaitl. Isso levou Draisaitl a preparar Foegele para o gol de abertura do jogo no Jogo 6. Os Oilers também têm o tipo de estrutura que lhes permite encontrar gols urgentes, incluindo três deles em sequência.

Mais tarde, houve o desafio bem-sucedido do técnico ao gol de Barkov, que foi uma grande mudança de impulso. E como já foi dito diversas vezes durante os playoffs, os Oilers venceram jogos sem precisar de gols de Draisaitl ou McDavid. Durante anos, a preocupação em torno dos Oilers era se tinham ou não opções suficientes para além destas duas. Mas, como mostraram no Jogo 6, eles têm várias opções que se mostraram demais para os Panteras.

jogar 1:05 O técnico dos Panteras, Paul Maurice, furioso após gol anulado O técnico dos Panteras, Paul Maurice, deixou os árbitros ouvirem depois que o placar rápido da Flórida foi anulado contra os Oilers.

Os Oilers continuam colocando craques adversários em um buraco negro defensivo

Embora Barkov tenha marcado, as dificuldades que ele e Matthew Tkachuk tiveram são parte de uma narrativa mais ampla sobre como os craques estão lutando contra os Oilers nesta pós-temporada.

Os Oilers seguraram o pivô do Los Angeles Kings, Anze Kopitar, que tem mais de 1.200 pontos na carreira, sem marcar em quatro jogos. O atacante do Vancouver Canucks, JT Miller, fez 103 pontos na temporada regular, mas manteve-se sem ponto em três dos sete jogos da segunda rodada. Enquanto Jason Robertson marcou três gols no jogo 2 das finais da Conferência Oeste, os Oilers o mantiveram sem ponto nos últimos três jogos da série e quatro jogos no geral.

Entrando no jogo 6, Barkov e Tkachuk tiveram cada um três jogos finais da Copa que os impediram de registrar um ponto. Os Oilers estão forçando as opções de profundidade dos Panteras para vencê-los – e tem sido uma estratégia eficaz nas últimas três vitórias.

Jogadores para assistir no jogo 7

Sergei Bobrovsky, G, Panteras

O que McDavid foi para Edmonton, Bobrovsky também foi para a Flórida. E, em última análise, o sucesso ou fracasso dos Panteras na conquista da Copa dependerá dele.

Por que? Porque até este ponto dos jogos eliminatórios, a Flórida simplesmente não produziu um patinador dominante, capaz de assumir o controle e garantir sozinho a vitória. O único jogador em quem os Panteras podem contar para fazer isso – em uma situação crítica – é Bobrovsky. Ele tem sido o jogador mais consistente na pós-temporada, e os Panteras estão certos em investir tanta fé nele como um criador de diferença. Isso nunca será mais pronunciado ou crítico do que no Jogo 7.

Leon Draisaitl, C, Lubrificadores

Draisaitl deixou claro após o skate matinal de sexta-feira que não estava feliz com a forma como estava jogando e que ainda não havia encontrado seu jogo. Sua assistência que deu aos Oilers um 1 a 0 proporcionou-lhe um início rápido que havia sido evasivo.

Embora não tenha marcado nenhum gol, finalizou com três chutes, ao mesmo tempo que empatou um pênalti no terceiro período que atrasou os Panteras por mais dois minutos. Draisaitl disputou quatro jogos na final da Copa, nos quais finalizou com três arremessos. Poderia o Jogo 7 proporcionar-lhe a oportunidade de marcar seu primeiro gol desde o Jogo 4 das finais da Conferência Oeste?

Grandes questões para o Jogo 7

O campeonato dos Panteras é material?

Escolha qualquer parte do jogo dos Panteras. Não importa nesta fase. Tudo o que impede a Flórida de encerrar uma série que poderia ter sido finalizada há uma semana é sua capacidade de provar que a 16ª vitória está ao seu alcance – que os próprios Panteras foram feitos para serem campeões.

A Flórida falhou em três oportunidades consecutivas de mandar Edmonton embora. A falta de instinto assassino vai contra tudo o que a Flórida mostrou até agora. Agora será mais difícil do que nunca concluir o trabalho porque Edmonton tem todo o ímpeto e todos os motivos para acreditar que está no caminho certo para terminar o trabalho. Será que os Panteras conseguirão apenas uma última vitória?

Onde uma vitória do Jogo 7 dos Oilers estaria entre as reviravoltas de todos os tempos?

Digamos, para fins de discussão, que eles ganhem a Copa Stanley. Poderia ser o maior retorno na história da NHL e potencialmente o maior retorno na história dos esportes profissionais norte-americanos?

Há o famoso Toronto Maple Leafs de 1942, que continua sendo o único time da NHL a vencer uma Copa Stanley após uma desvantagem de 3-0. O único outro time em uma série de playoffs da Liga Principal de Beisebol ou da NBA a alcançar o feito foi em 2004, quando o Boston Red Sox se recuperou de um buraco de três jogos para vencer o New York Yankees na American League Championship Series.

E embora a NFL tenha um formato de eliminação única nos playoffs, o New England Patriots conseguiu a maior recuperação da história do Super Bowl ao superar um buraco de 28-3 no segundo tempo para vencer o Atlanta Falcons por 34-28 na prorrogação. Super Bowl LI.

Se Edmonton conseguir, este retorno certamente terá um argumento forte no debate de todos os tempos.