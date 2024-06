D’Angelo Russell planeja exercer opção e retornar ao Lakers

D’Angelo Russell planeja exercer sua opção de jogador de US$ 18,7 milhões e retornar ao Los Angeles Lakers na próxima temporada, disse ele ao Swish Cultures na noite de sexta-feira.

Russell, de 28 anos, voltou ao Lakers no verão passado, assinando um contrato de um ano com opção de jogador para a temporada 2024-25. Ele teve média de 18 pontos e 6,3 assistências em 76 jogos (incluindo 69 como titular), antes de média de 14,2 pontos e 4,2 assistências na derrota de cinco jogos do Los Angeles para o Denver Nuggets na primeira rodada dos playoffs.

All-Star da NBA de 2019, Russell tem médias de 17,8 pontos e 5,8 assistências em suas nove temporadas na NBA, que incluíram duas passagens pelos Lakers, além de passagens pelo Brooklyn Nets, Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves.

Um bom operador de pick-and-roll e guarda de pontuação, Russell obteve a média de pelo menos essas médias de carreira em pontos e assistências em cada uma das últimas seis temporadas.