Dustin Poirier se junta à equipe de analistas do UFC 303

Se Dustin Poirier estiver aposentado, ele começará a próxima fase em grande estilo.

Poirier se juntará a Teddy Atlas, Chael Sonnen e Brendan Fitzgerald na mesa de analistas do UFC 303, que acontece neste sábado, em Las Vegas. A equipe de comentários será a tradicional equipe pay-per-view de Jon Anik, Joe Rogan e Daniel Cormier, com Megan Olivi atuando como repórter lateral e Din Thomas cuidando da análise em tempo real.

Isso acontece menos de um mês depois de Poirier ter falhado na luta pelo título dos leves contra Islam Makhachev no UFC 302. Após a derrota, Poirier sugeriu que está “inclinado para” a aposentadoria.

O UFC 303 tem como atração principal a revanche pela luta pelo título dos meio-pesados ​​entre Alex Pereira e o ex-campeão Jiri Prochazka. Originalmente, o card da International Fight Week deveria ser encabeçado pelo retorno de Conor McGregor contra Michael Chandler, no entanto, McGregor desistiu do card devido a lesão e Pereira e Prochazka intervieram em curto prazo para salvar o evento.

Também no card, Brian Ortega enfrenta Diego Lopes no peso pena, Anthony Smith enfrenta Roman Dolidze no peso meio-pesado e Ian Machado Garry enfrenta Michael “Venom” Page no peso meio-médio.