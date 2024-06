Equador 3-1 Jamaica (26 de junho de 2024) Análise do jogo

O Equador manteve vivas as esperanças de se classificar para as quartas de final da Copa América com uma vitória por 3 a 1 sobre a Jamaica, em Las Vegas, na quarta-feira, que deixou o Reggae Boyz à beira da eliminação.

O Equador saiu na frente aos 13 minutos com um gol contra da Jamaica, quando um cruzamento de Piero Hincapie da esquerda foi desviado da canela de Kasey Palmer para a rede.

Os sul-americanos aumentaram a vantagem com um pênalti de Kendry Paez pouco antes do intervalo, após uma bola de handebol de Gregory Leigh, antes de Alan Minda encerrar a disputa aos 91 minutos com um gol em um contra-ataque clássico.

A Jamaica reduziu a desvantagem logo após o intervalo, marcando seu primeiro gol na Copa América após escanteio. O remate de Ethan Pinnock foi bloqueado pela defesa equatoriana, mas o rebote coube a Michail Antonio, que rematou para a rede.

Kendry Paez, do Equador, marca de pênalti em jogo da Copa América contra a Jamaica.

Eles pensaram que haviam ganhado um pênalti aos 73 minutos, quando o árbitro Cristian Garay foi enviado ao monitor para verificar uma possível bola de mão de Alan Franco, mas o árbitro decidiu não marcar pênalti.

A vitória deu ao Equador, que foi derrotado pela Venezuela na estreia no Grupo B, os primeiros pontos do torneio e deixa o país empatado com o México – perdedor para a Venezuela no último jogo de quarta-feira.

A Jamaica perdeu a estreia para o México e agora está eliminada após a vitória da Venezuela na noite de quarta-feira. agora deve vencer o último jogo da fase de grupos contra a Venezuela para ter alguma esperança de avançar.

A Jamaica enfrenta a Venezuela em Austin, Texas, e o México enfrenta o Equador em Glendale, Arizona, na última rodada das partidas do Grupo B, no domingo.