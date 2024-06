Fontes – Knicks vão adquirir Mikal Bridges do Nets

O New York Knicks concordou na terça-feira com uma negociação que os levará a adquirir Mikal Bridges do Brooklyn Nets, disseram fontes a Adrian Wojnarowski da ESPN.

Os Knicks enviarão Bojan Bogdanovic, quatro escolhas desprotegidas de primeira rodada (2025, 2027, 2029, 2031), uma escolha de primeira rodada protegida em 2025 através do Milwaukee Bucks e uma troca de escolha desprotegida em 2028 para os Nets, disseram fontes.

Os Knicks também adquirirão uma escolha de segunda rodada dos Nets em 2026 como parte do acordo.