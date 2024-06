Inovações da UFL servindo como ponte tecnológica para a NFL

Há dois anos, a XFL chegou a um acordo de parceria com a NFL na esperança de servir como uma “placa de petri” de inovação para o jogo, com foco nas regras, no desenvolvimento dos jogadores e nas superfícies de jogo.

O acordo ajudou a facilitar o caminho para a NFL adotar e modificar o jogo inicial da XFL, com estreia prevista para a temporada de 2024, e as ligas agora voltaram sua atenção para uma série de desenvolvimentos tecnológicos que podem levar um ano (ou menos) de distância. de acertar a NFL também.

À medida que a United Football League se aproxima do final de sua primeira temporada desde a fusão XFL-USFL, a NFL está estudando sua tecnologia de localização de bola TrU Line com planos de continuar os testes neste verão durante os jogos da pré-temporada.

A tecnologia forneceu o que os dirigentes da UFL disseram ser avaliações confiáveis ​​sobre se a bola atingiu a linha de ganho. Isso não substitui a responsabilidade do árbitro de colocar a bola no lugar correto, mas elimina a necessidade de uma tradicional “gangue de corrente” para determinar as primeiras descidas.

A NFL também está de olho no sistema expandido da UFL para comunicação entre treinador e jogador, que permite que até oito jogadores tenham um alto-falante no capacete para ouvir o chamador ofensivo ou defensivo, bem como vídeo lateral em tablet que substituiu o ainda fotos usadas pela NFL.

A equipe de tecnologia da UFL realizou reuniões bimestrais com seus colegas da NFL este ano, de acordo com o vice-presidente sênior de tecnologia da UFL, Scott Harniman, e tudo estará em exibição no domingo, quando os Birmingham Stallions enfrentarem o San Antonio Brahmas no primeiro jogo do campeonato da UFL. (17h00 horário do leste dos EUA no The Dome no America’s Center em St. Louis na Fox).

“Nossa missão na UFL sempre foi tentar equilibrar inovação com mudanças que promovam o futebol e, ao mesmo tempo, proporcionem o mais alto nível de transparência nos esportes para os torcedores”, disse Harniman.

Há outras inovações que a NFL parece menos propensa a adotar, pelo menos no curto prazo, incluindo a transmissão rotineira de conversas de arbitragem e câmeras vestíveis anexadas a árbitros e jogadores. Portanto, vamos nos concentrar em três possibilidades que a NFL poderia adotar nas próximas temporadas.

Localização da Linha Tru

A USFL usou tecnologia de localização de bola durante as temporadas de 2022 e 2023, mas a UFL a adotou em sua campanha inaugural e a rebatizou como TrU Line em conjunto com o desenvolvedor Bolt6.

O sistema usa um conjunto portátil de seis câmeras 4K – dispostas em ambos os lados das linhas de 20 jardas e também da linha de 50 jardas – que podem ser afixadas em todo o estádio. Eles detectam a localização exata da bola, em relação à linha a ser alcançada, sempre que os árbitros solicitam uma vaga através de seus fones de ouvido sem fio.

A liga estabeleceu uma meta de média de cinco vagas por jogo, com foco nos casos em que a bola está a 30 centímetros da linha para ganhar no lado do ataque e 15 centímetros no lado da defesa. Em segundos, a análise baseada em nuvem da TrU Line produz um gráfico que é mostrado tanto na transmissão televisiva quanto no estádio, declarando se houve uma primeira descida ou quantos centímetros faltam para alcançá-la.

A tecnologia de localização de bola TrU Line da UFL transformou as medições iniciais em medições automatizadas nesta temporada, em vez de carregar marcadores e correntes para medir o local. Michael Wade/Ícone Sportswire

Dean Blandino, chefe de arbitragem da UFL, disse que a tecnologia provou ser confiável. Como resultado, a UFL não precisava de varas e correntes clássicas à margem para medição. Em vez disso, havia pessoas designadas que poderiam usar “cadeias de laser” baseadas em câmeras para medir se havia necessidade disso.

“Acho que foi um sucesso”, disse Harniman. “Acho que definitivamente fizemos um bom trabalho ao torná-la uma marca. E esse foi um tipo de objetivo para mim ao sair disso. E então, trabalhando de mãos dadas com o talento, acho que encontramos esse tipo de solução mágica de, ‘Como isso se integra à transmissão e não afeta o fluxo do futebol, mas aparece e é uma inovação e faz parte do jogo?’ Portanto, há muito que precisa ser feito para que funcione melhor, mas acho que demos um passo muito bom este ano.”

Um problema, disse Blandino, foi quebrar velhos hábitos.

“Nosso maior desafio foi deixar os árbitros confortáveis ​​com isso”, disse ele, “e integrá-lo ao jogo, porque eles estão muito acostumados com a equipe da cadeia e com o gerenciamento dessa operação. confortáveis ​​quando queriam fazer uma medição, sem colocar as correntes.

“Mas sim, tem sido muito confiável e acho que isso é tecnologia e um processo. Sei que a NFL está olhando para [it] e sim, acho que é bom para o jogo.”

Blandino participou de uma das reuniões entre dirigentes da UFL e da NFL nesta temporada, ajudando a informar a liga no ano passado, ao considerar aspectos do início da XFL. Os proprietários da NFL aprovaram os testes contínuos de uma versão do TrU Line operada pela tecnologia Hawk-Eye, que atende ao sistema de revisão de replay da NFL e alguns serviços de rastreamento. No final do verão, os dirigentes da liga decidirão se irão implementá-lo durante a temporada regular, de acordo com fontes da ESPN.

A questão óbvia, claro, é se as ligas de futebol podem combinar sistemas como o TrU Line com um que possa dizer aos árbitros onde posicionar a bola. Os desafios são semelhantes aos que a NFL enfrentou na década de 2010, quando investigou uma proposta do New England Patriots para instalar câmeras na linha do gol em todos os estádios para auxiliar nos replays de possíveis resultados. O sistema não apenas precisaria de uma visão clara da bola no final de uma jogada, mas também saberia quando o corredor estava caído ou fora de campo para fornecer uma posição precisa.

“Acho que ainda temos um longo caminho a percorrer”, disse Harniman. “Experimentamos fichas e bolas e todo mundo. Mas é um esporte difícil com todos os [potential blockage]. Isso é o que qualquer um dos parceiros tecnológicos lhe dirá. Eu realmente acho que a capacidade existe, mas seria uma tecnologia complementar ao que estamos fazendo agora. Não vejo um caminho agora, pelo menos daqui a um ano, onde possamos remover completamente o elemento humano disso.”

Comunicação treinador-jogador

A visão original da versão 2020 do XFL era que cada jogador em campo tivesse acesso à voz do playcaller em tempo real, que vai para apenas dois jogadores na NFL: o quarterback e o defensor com um ponto verde no seu. capacete. A XFL também eliminou o limite da NFL quando o relógio de jogo chega a 14 segundos, uma mudança que a UFL manteve.

O objetivo era aumentar a eficiência das jogadas, reduzindo a necessidade de reuniões completas, diminuindo assim o tempo entre as jogadas. Os receptores, por exemplo, podem se alinhar enquanto ouvem a chamada, em vez de esperar que a reunião termine.

Nesta temporada, a UFL limitou o número de jogadores com alto-falantes em oito, incluindo jogadores ofensivos e defensivos. A distribuição variou por equipe, com alguns usando um zagueiro reserva, enquanto outros pularam essa etapa e adicionaram outro jogador de posição, mas a configuração minimizou o número de jogadores com os quais os zagueiros precisavam se comunicar diretamente antes do snap.

“O que acho que você vê por causa disso é a falta do que chamamos de ‘não peças’”, disse Harniman. “Não temos jogadas ruins onde o tempo expira ou eles não conseguem. Isso realmente não acontece em nossa liga.”

A UFL não compilou totalmente seus dados de ritmo de jogo para a temporada de 2024, mas Harniman disse que o tempo total de jogo foi inferior a três horas. (Nos últimos 10 anos, os jogos da NFL variaram entre 3 horas, 1 minuto e 3:07). A preocupação com jogos mais rápidos é que eles teriam menos jogadas, mas Harniman disse que “estamos vendo um aumento nas jogadas” em 2024, em parte por causa da eficiência que vem com alto-falantes em vários capacetes.

Sem esse corte de 14 segundos, também há oportunidade para treinamento adicional. Blandino, que pode ouvir a comunicação como parte de seu papel no jogo na revisão do replay, disse que essas conversas “não ficam muito granulares”, mas que os treinadores normalmente aproveitam a janela completa de 25 segundos para falar.

Alguns treinadores da UFL defenderam a expansão do limite de oito jogadores, disse Harniman, uma possibilidade que será discutida antes da temporada de 2025.

Vídeo lateral

Cada linha lateral da UFL tem nove iPads conectados a uma rede interna de fibra que carrega dois ângulos de cada jogada – All-22 e do alto da end zone – quase em tempo real para revisão no software DVSport. Um é designado para replays médicos, restando oito para treinadores e jogadores.

O estande dos treinadores inclui mais três iPads. Cada linha lateral é composta por dois representantes da liga que são responsáveis ​​por manter os iPads carregados e ajudam a personalizar o vídeo disponível para atender às necessidades imediatas.

O vídeo lateral permite que os treinadores da UFL façam ajustes mais oportunos e precisos, em teoria melhorando a qualidade do jogo em uma liga que não tem muitos jogadores do calibre da NFL.

A NFL tem um acordo semelhante para os tablets Microsoft Surface desde 2014, mas a liga proíbe vídeos e restringe a visualização a fotos. Uma proposta do comitê de competição de 2018 para a introdução gradual do vídeo foi recebida com forte resistência por parte dos treinadores, que argumentaram que permitir o vídeo eliminaria a vantagem competitiva que alguns acreditavam ter sobre outros.

“Se eu estiver olhando o vídeo, nunca estarei errado”, disse na época o então técnico do Minnesota Vikings, Mike Zimmer. “Sou contra porque acho que tira algumas das suas verdadeiras habilidades de treinador e torna tudo igual para todos, para bons e maus treinadores.”

A proposta foi retirada e não foi seriamente considerada desde então. Mas Blandino, que passou quase 20 anos no departamento de arbitragem da NFL antes de partir em 2017, acredita que “isso acontecerá na NFL” em algum momento.

“Respeito os treinadores que têm essa opinião”, disse Blandino, “mas penso que tem sido extremamente positivo na nossa experiência poder ver o que está a acontecer e fazer ajustes imediatamente. vai acabar saindo por cima.”