Jeremy Pena, do Astros, erra fly durante entrevista no jogo

NOVA YORK — O shortstop do Houston Astros, Jeremy Pena, errou uma bola voadora na derrota de sexta-feira à noite por 7 a 2 para o New York Mets, enquanto participava de uma entrevista no jogo.

Peña estava envolvido em uma entrevista com a Apple TV+ pouco antes de Jeff McNeil, de Nova York, aparecer em direção à área do shortstop com um eliminado na parte inferior do segundo inning. Peña foi sombreado em direção à base da segunda base contra o canhoto que rebatia McNeil e avançou para a direita e estava na borda da grama do campo externo, logo atrás do terceira base Alex Bregman. Nem Peña nem Bregman levantaram a luva para fazer a jogada no pop-up, e a bola caiu entre eles.

“Santo…”, disse Peña enquanto a bola quicava uma vez antes de ele agarrá-la e jogá-la de volta no campo interno. Peña e Bregman pareceram se entreolhar brevemente.

McNeil foi creditado com uma rebatida e foi abatido na primeira base pelo arremessador Ronel Blanco dois arremessos na rebatida de Harrison Bader. Bader rebateu para encerrar o turno.

Peña contribuiu com um single RBI no terceiro.

Peña é o segundo jogador nas últimas três semanas a errar uma bola durante uma entrevista no jogo, ambas para o Apple TV+.

O terceira base do Los Angeles Dodgers, Enrique Hernandez, estava falando com Dontrelle Willis no segundo inning em 7 de junho, quando um grounder do New York Yankees, Gleyber Torres, atingiu Hernández na mão direita nua e ricocheteou em seu corpo. Hernández se recuperou e lançou para a primeira base, mas Torres venceu o lançamento e Hernández foi penalizado com um erro.

Torres não marcou e os Dodgers venceram por 2 a 1 em 11 entradas. Depois, Hernández disse que não atribuiu o erro à distração porque a bola “deu um salto estranho”.

Hernández disse que não reconsideraria se daria entrevistas no jogo no futuro.

“Não, porque estamos sendo pagos”, ele disse. “Eu gosto de dinheiro.”

O acordo de negociação coletiva do beisebol exige que um jogador receba um estipêndio de $ 10.000 por usar um microfone bidirecional por pelo menos um inning de um jogo da temporada regular. O valor sobe para $ 15.000 na pós-temporada.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.