Los Angeles Kings e Anaheim Ducks revelam novos uniformes

As duas equipes do sul da Califórnia da NHL – Los Angeles Kings e Anaheim Ducks – revelaram novos uniformes na quarta-feira.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Ambas as equipes adotam aspectos antigos de suas respectivas franquias, começando com logotipos totalmente novos.

O logotipo dos Kings, revelado na semana passada, inclui elementos da década de 1990, além da coroa original da introdução do time em 1967. Os Ducks usam uma “versão atualizada” de seu logotipo clássico.

Los Angeles foi a primeira a revelar suas novas linhas preta, prata e branca, postando um vídeo com participações de Snoop Dogg e do personagem Eric Cartman, de South Park.

Os suéteres dos Kings representam a recente mudança de marca da organização e incluem o novo logotipo. Eles serão usados ​​pela primeira vez durante o Draft da NHL de 2024 em Las Vegas neste fim de semana.

Em breve numa cidade perto de você 🔥 📲 https://t.co/0vaApVA21I pic.twitter.com/afxjHvBap2 -LA Kings (@LAKings) 26 de junho de 2024

“Este tem sido um processo extenso e colaborativo, e estamos entusiasmados em divulgá-lo aos nossos fãs e à cidade de Los Angeles”, disse o presidente dos Kings e membro do Hockey Hall of Famer, Luc Robitaille, em um comunicado à imprensa após a revelação do logotipo. “Esta evolução está enraizada nos nossos 57 anos de história e abrange os elementos das nossas eras. Também envolveu interface e feedback com jogadores do passado e do presente, e prepara o terreno para extensões e novas iterações no futuro.”

Os uniformes da casa apresentam uma mancha branca próxima à parte inferior do suéter e nas mangas, enquanto os visitantes apresentam uma mancha preta nas mesmas áreas.

O visual caseiro também conta com um novo capacete preto fosco. De acordo com os Kings, acredita-se que esta será a primeira vez que uma equipe da NHL usará um capacete preto fosco em tempo integral.

Para Anaheim, a franquia se baseou em seu papel em Orange County para seu redesenho.

“À medida que nossa organização entra em um novo capítulo do hóquei do Anaheim Ducks, estamos orgulhosos de revelar nosso novo logotipo atualizado e kit de uniforme que se identifica com a comunidade de Orange County”, disseram os proprietários do Anaheim Ducks, Susan e Henry Samueli, em um comunicado à imprensa. “Os Ducks são um símbolo de Orange County, e nosso pivô para o laranja com um logotipo icônico e atualizado abrange nosso passado, presente e futuro.”

Uma homenagem ao nosso legado, com olhos postos no futuro. Você está entrando no Orange Country. pic.twitter.com/oXF8lTV7Os – Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) 26 de junho de 2024

O logotipo redesenhado aparecerá na frente dos suéteres principal e visitante, enquanto uma versão refinada do logotipo anterior está agora no ombro como logotipo secundário.

As camisetas incluem uma nova fonte e paleta de números modelada a partir do estilo art déco de Orange County, que era comumente usado na indústria cítrica da época, de acordo com os Ducks. Há também uma tipografia numérica modernizada com tons de laranja, preto, dourado e branco.

Anaheim enviou os uniformes para o astro do Los Angeles Angels, Mike Trout, e para o arremessador do Pittsburgh Pirates, Paul Skenes, que é de Orange County.