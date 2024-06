MCWS 2024: As histórias definidoras de Link Jarrett da FSU

OMAHA, Nebraska – Link Jarrett está sentado no saguão do Embassy Suites em Omaha, mexendo no chapéu e tentando explicar que não é tão intenso quanto parece – pelo menos nem sempre. Um cara que cuida de suas obrigações com a mídia já se sentou na mesa de Jarrett, armado com uma desculpa para afastá-lo da entrevista se ele quiser ir embora. Afinal, Jarrett está um homem ocupado esta semana. Seus Seminoles do Estado da Flórida estão de volta ao Men’s College World Series.

Mas Jarrett quer continuar. Ele está falando sobre beisebol, vida e invasão juvenil, e como tudo isso se encaixa onde ele está agora.

É quinta-feira à tarde, um dia antes do estado da Flórida ver uma vantagem de três corridas na nona entrada evaporar em uma derrota por 12-11 para o número 1 do Tennessee, e a vida de Jarrett está cheia de reviravoltas emocionais.

Ele é o treinador que deixou um emprego querido em Notre Dame para voltar para casa, para sua alma mater, há dois anos, apenas para ser o primeiro capitão em 76 anos a não conseguir uma temporada de vitórias. Ele também é o cara que trouxe os Seminoles de volta ao MCWS um ano depois.

Florida State chegou a Omaha 24 vezes e ainda não venceu tudo. Isso atormenta Jarrett, a ponto de ele reviver minúcias do jogo de três décadas atrás, quando era jogador da FSU. Ele pensa nos centímetros que o separaram de acertar uma rebatida pelo meio, nos instintos que o falharam. Ele pensou nisso logo após chegar a Omaha, na quarta-feira.

“Mas não é como se eu estivesse possuído por isso”, disse Jarrett. “Não, eu sei que está aí. Não é bagagem. É tipo, você está melhor? Que instruções você pode dar [the infielders] e certifique-se de aprender com o que aconteceu? Eu tenho que aprender com essas coisas. E então algumas das conquistas você aprende com elas também, e com as batalhas e a tenacidade das crianças.

“Mas quando sua missão é fazer isso, às vezes você pensa: ‘Por que não fiz isso?'”

O Florida State é o oitavo colocado e agora precisa vencer quatro jogos eliminatórios por uma vaga na rodada do campeonato, mas quem conhece Jarrett acredita que isso pode ser feito. Eles conhecem as histórias que o definiram.

Link Jarrett foi nomeado treinador principal de sua alma no final da temporada de 2022. Samuel Lewis/Ícone Sportswire

JARRETT CRESCEU a dois quarteirões do Dick Howser Stadium em Tallahassee. Quando ele tinha cerca de 13 anos e os Seminoles estavam viajando, ele escalava uma cerca, entrava furtivamente no estádio e fazia campo.

Ele iria com Dean Palmer, um futuro jogador da MLB três anos mais velho. Jarrett jogava um balde de bolas por cima da cerca e eles corriam pelo campo. Certa vez, quando Jarrett estava praticando rebatidas sem tela, Palmer lançou um line drive em direção ao monte. Isso quebrou o balde. Os meninos ainda tiveram a ousadia de usar as gaiolas de batedura, isto até que a FSU colocou uma nova corrente e fechadura.

Mas Jarrett não fez isso por causa das comodidades da faculdade; ele estava lá porque sonhava em usar granada e ouro.

“Isso é tudo que eu queria fazer”, disse ele. “Eu esperei e esperei, e você sabe que o recrutamento foi muito diferente. Você está em um jogo e só espera que no seu jogo da legião alguém apareça, como algum treinador. Foi difícil enviar fitas VHS para todo mundo.

“Você só estava esperando que alguém viesse ver você.”

Jarrett, com 1,70 metro e menos de 160 anos, acabou recebendo ofertas da Mercer e do oeste da Flórida, mas ainda estava esperando pelo estado da Flórida. No verão, após seu último ano, o técnico da FSU, Mike Martin, o convidou para ir aos escritórios do beisebol.

Martin queria ser realista com Jarrett, porque eles já haviam contratado um jogador universitário júnior para jogar como interbases. Ele disse a Jarrett que poderia vir para o estado da Flórida, mas provavelmente não jogaria.

Seu pai, Lincoln, ex-jogador da FSU, era diretor de política orçamentária do estado da Flórida. Durante 40 anos, ele foi de bicicleta para o trabalho. Ele também arrastou um campo de beisebol com seu Volkswagen Rabbit. Lincoln Jarrett ficou calado naquela reunião, dizendo apenas uma coisa.

“Treinador, ele vai jogar.”

Jarrett começou quatro temporadas, disputou três Men’s College World Series e foi All-American. Até hoje, ele ainda detém o recorde de assistências de todos os tempos da NCAA, com 802.

NA PRIMAVERA Em 2023, Martin, o técnico de maior sucesso de todos os tempos na história do beisebol da Divisão I, estava lutando contra a demência corporal de Lewy. Mas Martin estava lá para a cerimônia de aposentadoria da lenda da captura da FSU, Buster Posey.

Chip Baker, funcionário de longa data da FSU, conduziu Martin para o campo. Quando Baker se virou e foi embora, Martin perguntou: “Onde você está indo?”

“Link está aqui”, disse Baker a Martin. “Você está bem.”

Jarrett chama Martin, que morreu em fevereiro, de uma segunda figura paterna. Martin o ensinou a jogar beisebol universitário e a treinar beisebol universitário. Em uma viagem de van do Charles Schwab Field até o hotel do time na semana passada, Jarrett presenteou alguns de seus jogadores com uma imitação de Martin quando seu antigo mentor quis deixar claro seu ponto de vista.

“Se há uma coisa de que você se lembra”, disse Jarrett, com seu sotaque country se aprofundando, “é disso”.

Jarrett estimou que Martin disse isso em referência a pelo menos 100 coisas.

Ele se lembra de todos eles e disse que pode ouvir a voz de Martin em “cada esfera de seu ser”.

Ele fez questão de tentar passar um tempo com seu mentor durante seus últimos dias.

“Não deixe nada sobre a mesa”, disse ele. “Algumas pessoas não quiseram vê-lo nas últimas semanas. Eu quis. Então, quando você deixa isso na mesa e as pessoas sabem como você se sente, você pode superar isso. Acho que são as experiências inacabadas que seguram as pessoas são as que mais apoiam nessas situações. [his wife] Carol sofrendo, e eu sabia o quão difícil era.”

O estado da Flórida possui uma “sala de tradição” com uma TV dedicada à história de Martin. Um atleta pode apertar o play e ouvir a história da vida de Martin.

Técnicos e jogadores chamavam Mike Martin de “11” por causa do número de seu uniforme. Duas semanas depois de sua morte, o Florida State abriu a temporada de 2024 contra Butler no Mike Martin Field. Os Seminoles venceram por 11-0.

O estado da Flórida perdeu o MCWS em 2023, o primeiro ano de Jarrett treinando os Seminoles. Steven Branscombe-USA TODAY Sports

GOSTOS DE CHIP BAKER para fazer passeios de bicicleta às 7h e, em 2023, seu primeiro ano na equipe de Jarrett, seu telefone tocou muito naquelas primeiras horas da manhã. Baker finalmente decidiu mudar seu toque para o número de Jarrett para que ele não perdesse nenhuma de suas ligações ou mensagens de texto.

“Desde o momento em que ele acorda”, disse Baker, “até o momento em que sua cabeça bate no travesseiro, tudo gira em torno dos detalhes”.

Jarrett queria ter certeza de que durante os jogos o bebedouro ficasse no meio do banco de reservas para que os jogadores não precisassem ir até o final do banco de reservas para pegar água entre as entradas.

Os infielders da FSU Daniel Cantu e Alex Lodise disseram que Jarrett roteiriza seus treinos, às vezes até cronometrando sua janela de lançamento.

“Ele sempre prega que somos uma máquina”, disse Cantu. “Cada pequena coisa tem que funcionar e cada pequeno detalhe é importante para fazer este trem andar e aquela máquina funcionar, e é assim que somos. Estamos programados para realizar a tarefa que temos em mãos.”

Jarrett, que herdou um time jovem em sua primeira temporada, mudou quase todo o elenco em 2024. Cantu disse que foi quase mais fácil se integrar ao seu novo time porque quase todos estavam no mesmo barco.

“Você é meio forçado a descobrir para aprender e conhecer todo mundo”, disse Cantu. “Isso força você a criar aquela química de equipe e estar perto uns dos outros tanto quanto possível. Honestamente, criamos uma ótima química de equipe. Somos como uma família. Nós nos amamos e gostamos de jogar bola juntos.”

É QUINTA-FEIRA TARDE tarde, e Jarrett está falando sobre as seis horas de sono que ele dorme por noite – das 23h às 5h – quando ele para.

“Agora você vai pensar que estou louco…” ele disse.

“Vi algo no treino que sempre volto. Então, no dia seguinte, estou tão pronto para atacar que meu diretor de [baseball] operações [Sean Guite] – ele é de Huntington Beach. Eu disse: ‘Quero que isso seja perfeito. Quero que as gaiolas sejam perfeitas, quero cuidar dos montes de bullpen [to be perfect] … como se me possuísse.

“E ele disse, ‘Você já pensou que pode não ser possível que tudo seja perfeito?’ E eu pensei ‘Sean, você provavelmente está certo. Mas a busca por isso… eu meio que sempre encontro algo que me ilumina.