Por que nunca haverá outro jogador da MLB como Willie Mays

Uma vez perguntaram a um dos maiores jogadores de todos os tempos, Frank Robinson, se Willie Mays era o melhor jogador que ele já tinha visto. Robinson ficou com aquela expressão irritada no rosto e revirou os olhos, insultado por a pergunta ter sido feita. Após uma pausa, ele respondeu: “Claro que é. Ele é bom como você quer que ele seja. Você não pode exagerar o quão bom ele era.”

Willie Mays é o maior defensor central de todos os tempos, o maior gigante de todos os tempos e ainda é, 73 anos após sua estreia, a maior combinação de força, velocidade e defesa na história do beisebol.

“Quando ele veio até nós em 1951”, disse o ex-técnico do Giants, Leo Durocher, “nunca tinha visto ninguém como ele”.

A Liga Principal de Beisebol nunca tinha visto ninguém como ele, e nunca mais viu. Mays era Ken Griffey Jr., só que melhor, e precedeu Griffey em 40 anos. Mays ganhou o Jogador Mais Valioso da Liga Nacional em 1954 e 1965 e terminou em segundo lugar outras duas vezes. Ele terminou entre os seis primeiros 12 vezes. Ele fez parte do time All-Star por 20 anos consecutivos. Ele é, em muitos aspectos, o segundo melhor jogador geral da história, atrás do incompreensivelmente grande Babe Ruth. Para aqueles que separam o jogo pela quebra da barreira da cor em 1947, nunca houve jogador melhor do que Mays.

“Fiquei maravilhado com ele”, disse Johnny Bench, apanhador do Hall da Fama. “A primeira vez que o conheci [at the 1968 All-Star Game], um dia antes do jogo, ele sussurrou em meu ouvido: ‘Você deveria começar o All-Star Game.’ Quando ele saiu, não consegui falar por um curto período. Foi como, ‘Oh meu Deus, Willie Mays acabou de falar comigo.’ Foi assim que Willie foi ótimo.

“Com Willie, foi como se Tiger Woods viesse para sua cidade, você sempre esperava que ele vencesse”, disse o locutor do Giants Hall of Fame, Lon Simmons, em 2008. “Os fãs esperavam um milagre de Willie todos os dias. E ele simplesmente lhes deu um milagre todos os dias.”

“Sua capacidade atlética o diferenciava”, disse Robinson. “A capacidade atlética do jogador negro mudou o jogo de beisebol depois de 1947. E não havia atleta melhor do que Willie Mays.”

Mays nasceu nisso. Sua mãe era uma grande atleta. Seu pai também era um grande defensor central. Seu filho, Willie Howard Mays Jr., estava tão avançado crescendo em Westfield, Alabama, que jogou contra jovens de 18 anos quando tinha 10 anos. Mays jogou pelos Birmingham Black Barons da Negro Leagues quando tinha 15 anos. 1950, aos 18 anos, ele assinou com o New York Giants por US$ 15 mil (ele comprou um carro, mas não conseguia dirigi-lo, então ele se tornou um carro que sua comunidade dirigia). Ele passou dois anos nas ligas menores e depois se juntou aos Giants em maio de 1951, logo após completar 20 anos. Durocher o colocou em terceiro lugar na ordem e, após uma largada de 1 de 25, ele ganhou o prêmio de Estreante do Ano e ajudou os Giants a superar um déficit de 13 jogos e meio contra os Dodgers para vencer o galhardete. Ele estava alheio à pressão. Ele era o talento mais natural que alguém já tinha visto.

“O jogo sempre foi fácil para mim”, disse Mays.

Isso mostrou. Mays foi o jogador mais gracioso de todos os tempos, uma combinação majestosa de velocidade e tremenda força incorporada em um pacote de 1,70 metro e 185 libras. Ele tocou com um certo talento, agradando ao público em todos os sentidos. Ele era o “Diga Ei, garoto”. Não havia ninguém como ele.

Mays atingiu 660 home runs, o quinto maior número de todos os tempos; ele liderou a liga em home runs quatro vezes, teve seis temporadas de 40 home runs e liderou a liga em rebatidas cinco vezes, tudo isso enquanto jogava boa parte de sua carreira no estádio e na era dos arremessadores.

“Acertar no Candlestick foi como acertar no vácuo: você acertou a bola e a bola foi sugada de volta”, disse Robinson. “Se ele tivesse jogado em um parque justo para rebatedores, ele teria rebatido muito mais home runs.”

Mays também poderia ter rebatido ainda mais home runs se tivesse jogado na era de hoje, com seu monte mais baixo, seus estádios menores, sua zona de ataque menor e quase tudo projetado para ajudar o rebatedor. Em 1968, um rebatedor da NL fez 100 corridas. Em 2000, 21 rebatedores da NL fizeram isso.

“Willie Mays”, disse certa vez o membro do Hall da Fama Joe Morgan, “pode ​​ter chegado aos 80 em uma temporada hoje”.

Mas o que separou Mays foi a sua velocidade. Ele roubou 338 bases; ele liderou a liga em bases roubadas por quatro temporadas consecutivas, com média de 33 home run por temporada. Quando ele roubou 40 bases em 1956, foi o maior número de qualquer jogador da NL desde 1929.

“Ele poderia ter roubado muito mais bases se quisesse”, disse Robinson. “Mas naquela época, você só roubava uma base para ajudar seu time a vencer um jogo. Ele poderia ter roubado 50 todos os anos se quisesse.

“Ele foi o melhor corredor de base que já vi”, disse Simmons.

Ele também foi um excelente defensor – provavelmente o maior defensor central de todos os tempos. Ele ganhou 12 Luvas de Ouro, a maioria dos defensores centrais, e eles só começaram a premiar Luvas de Ouro em 1957, sua quinta temporada completa. Em 1968, ganhou uma Luva de Ouro aos 37 anos; na época, ele era o mais velho a vencer um como defensor central. Na World Series de 1954, a recepção de Mays no centro contra Vic Wertz dos indianos é considerada a jogada defensiva mais famosa de todos os tempos. Mays conseguia arremessar tão bem quanto qualquer defensor central; ele teria dado uma assistência em todas as quatro bases em um jogo, mas o segunda base do Giants, Tito Fuentes, deixou cair a bola em uma jogada de tag. Em 1965, Mays se tornou o primeiro jogador a ganhar uma luva de ouro em uma temporada de 50 homers. Sua assinatura na cesta foi um fenômeno que nunca foi duplicado. Ninguém deslizou atrás de uma bola voadora como Willie Mays.

Imagens de Hy Peskin / Getty

Ele foi o jogador mais completo da história do beisebol, o primeiro verdadeiro jogador de cinco ferramentas. Ele não apenas buscou poder; ele acertou 0,302 rebatidas em sua carreira, ganhou um título de rebatidas e é um dos cinco jogadores com 3.000 rebatidas e 500 home runs. Ele e seu companheiro de equipe Willie McCovey foram uma dupla destrutiva para os Giants durante a maior parte da década de 1960.

“Em meus últimos dois anos com os Giants, eu rebatia duas vezes, mas parava no início, então eles teriam que lançar para McCovey”, disse Mays. “Os arremessadores às vezes jogavam a bola para a defesa, mas eu ficaria na primeira base para garantir que McCovey tivesse chance de acertar. Tive que manobrar algumas coisas para nossa escalação.”

Mays era tão bom que algumas manobras foram feitas ao seu redor – e por ele, até mesmo no All-Star Game.

“Quando eu estava jogando o All-Star Game, [Dodgers manager] Walter Alston me dizia: ‘OK, você conhece todos esses caras melhor do que eu, você define a escalação”’, disse Mays. “Então eu fiz. Eu iria para o início para fazer algo acontecer. Eu colocaria [Roberto] Clemente é o segundo porque ele poderia rebater atrás do corredor, e eu estaria na terceira base. Eu bateria no Hank [Aaron] terceiro, ele acertou uma bola voadora e, antes que você percebesse, nosso time estava à frente.

Os Giants de Mays estiveram sempre à frente em 1954, quando venceram o campeonato mundial em sua primeira temporada completa (ele perdeu a maior parte de 1952 e todo o ano de 1953 por causa do serviço militar). Em 1962, Mays acertou 49 home runs, incluindo um na oitava entrada do último dia da temporada, para vencer os Astros por 2 a 1 e levar os Giants a um empate na temporada regular com os Dodgers. Eles jogaram um playoff de três jogos; os Giants venceram Sandy Koufax no primeiro jogo por 8 a 0, atrás de dois home run de Mays. Os Giants venceram duas de três para avançar para a primeira World Series em San Francisco, mas perderam em sete jogos para os Yankees. A rebatida de Mays no nono colocou dois em vantagem e dois eliminados, mas a linha de McCovey para Bobby Richardson encerrou a Série.

Willie Mays no seu auge era simplesmente de tirar o fôlego de assistir. Infelizmente, algumas pessoas se lembrarão dele por ter caído na pista de advertência aos 42 anos na World Series de 1973. Mas substitua essa imagem por estas imagens: O melhor atleta do jogo, atravessando o campo externo, com o boné voando enquanto ele corre por uma bola no centro-direito; aquele corpo baixo e forte se desenrolando e acertando uma bola em lugares que poucos podem imaginar; aquelas pernas agitando-se em um roubo de segundo, terminando com um clássico deslizamento de gancho. Lembre-se dele como um dos dois melhores jogadores de todos os tempos, um homem que mudou o jogo, um homem com um talento incomparável nos últimos 75 anos.