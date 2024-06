Punição do Fantasy Football leva a horas no McDonald’s

O Fantasy Football pode oferecer experiências positivas para quem participa. Isto é, a menos que você termine em último em uma liga, onde sua punição pode ser ficar sentado em um McDonald’s por 24 horas, a menos que você coma para sair dele.

Foi isso que Joe DeLeone teve que passar na sexta-feira.

DeLeone tinha regras simples a seguir: passar 24 horas em um McDonald’s com alimentos específicos, limitando o tempo que ele teria que passar na lanchonete.

Terminei em último lugar no futebol fantasia e amanhã tenho que cumprir meu castigo.

Tenho que ficar sentado em um McDonalds por 24 horas, a menos que consiga comer para sair dele. Aqui está a chave que recebi de um companheiro de liga sobre o que posso comer para diminuir meu tempo ⬇️ pic.twitter.com/uhgidj67yb -Joe DeLeone (@joedeleone) 14 de junho de 2024

Um dos amigos de DeLeone montou a planilha que atribuía tempos a cada item. Um Big Mac deduziria 45 minutos, enquanto um Big Breakfast com pão quente valeria duas horas. Por outro lado, passar um tempo na piscina de bolinhas do PlayPlace deduziria cinco minutos.

DeLeone optou por uma estratégia específica, limitando-se a cerca de 6.000 calorias faltando uma hora no McDonald’s. Aqui estão alguns destaques de sua jornada, que ele documentou no X (horários no PST):

10h41 DeLeone deixou isso claro em seu primeiro vídeo. Ele não estava aqui para brincar.

“Vou sair daqui o mais rápido que puder”, disse ele. “Eu não estou sentado aqui conversando.”

Esse processo começou com dois Big Breakfasts, que incluem biscoito, ovos mexidos, fricassé e linguiça com 760 calorias por porção. DeLeone também adicionou 17 hashbrowns, que se finalizados deduziriam sete horas.

Atualize um, a refeição um consiste em 2 grandes cafés da manhã e 17 batatas fritas https://t.co/UMCDlwSNYn pic.twitter.com/7YdmD0KxjK -Joe DeLeone (@joedeleone) 15 de junho de 2024

11.00 da manhã A confiança estava alta depois de terminar o segundo Grande Café da Manhã – embora os fricassé ainda estivessem intocados.

Acabei de terminar o segundo grande café da manhã e já estou aqui há uma hora. ESTE É UM TRABALHO LEVE pic.twitter.com/wP8R50qOXj -Joe DeLeone (@joedeleone) 15 de junho de 2024

12h11 Falando sobre esses fricassé, DeLeone reconheceu que eles eram “uma armadilha”. Ele também elaborou que ordenar todos eles de uma vez foi um erro.

Os hash browns eram uma armadilha -Joe DeLeone (@joedeleone) 15 de junho de 2024

14h01 Depois de pedir originalmente 10 maçãs, DeLeone voltou para comprar mais 10. Cada fatia de maçã deduziu cinco minutos, mas, o mais importante, elas eram “leves”, oferecendo um equilíbrio aos outros itens que ele comeu. Eles também se tornaram uma estratégia eficaz para encurtar o tempo.

Nesse momento, DeLeone disse que seu objetivo era sair às 17h30 e planejou suas próximas refeições.

Pedi mais maçãs. Temos 7 horas pela frente. Preparando-se para fazer outro grande estrago pic.twitter.com/vl5b3s9SYT -Joe DeLeone (@joedeleone) 15 de junho de 2024

Acho que eles pensam que sou um idiota obcecado por maçãs https://t.co/jgf8dXGih8 -Joe DeLeone (@joedeleone) 15 de junho de 2024

15h58 Três ordens de McChickens levaram a apenas três horas restantes para sua punição. DeLeone expressou confiança de que logo estaria livre, chamando o desafio de “trabalho leve”.

“Estamos prestes a entrar e sair daqui”, disse ele.

3 McChickens e 3 horas restantes pic.twitter.com/Og6RG21II4 -Joe DeLeone (@joedeleone) 15 de junho de 2024

16h12 Não há nada como ganhar pontos ganhos em um aplicativo de comida. DeLeone alcançou quase 10.000 pontos no aplicativo do McDonald’s – quase o suficiente para ganhar um Big Mac ou Quarter Pounder com queijo grátis.

Tenho pontos suficientes para alimentar uma família pic.twitter.com/mVXMeypZxo -Joe DeLeone (@joedeleone) 15 de junho de 2024

17h57 Um último McChicken e três fatias de maçã finalmente encerraram o desafio. Oito horas depois, DeLeone saiu vitorioso, completando 16 horas. Sua contagem final de refeições foi de dois grandes cafés da manhã, 17 fricassé, quatro McChickens e 23 fatias de maçã.

Ele disse que seu cérebro estava frito e que ele se sentia péssimo, mas reconheceu que o desafio ainda era “muito divertido”.

“Foi muito legal ver como todos estavam apoiando isso, porque é uma coisa divertida e estúpida de se fazer fora da temporada”, disse DeLeone.