UEFA investiga alegado racismo no jogo Inglaterra-Sérvia

A UEFA está a investigar um incidente de alegados abusos racistas durante a vitória da Inglaterra por 1-0 sobre a Sérvia, em Gelsenkirchen, disse uma fonte à ESPN.

A reclamação não veio da Federação de Futebol – e, portanto, de nenhum dos jogadores ingleses – que afirmou não ter mais detalhes sobre a situação quando contactado pela ESPN.

A UEFA afirmou num comunicado esta segunda-feira que a Federação de Futebol da Sérvia enfrenta acusações relacionadas com o lançamento de objectos e a transmissão de uma mensagem provocativa considerada imprópria para um evento desportivo, antes de acrescentar que “um Inspector de Ética e Disciplina da UEFA conduzirá uma investigação disciplinar relativamente alegado comportamento discriminatório.”

A fonte confirmou à ESPN que se tratava de um incidente racista que se acredita ter sido identificado por um observador dentro do terreno.

A Inglaterra venceu a estreia no Grupo C por 1-0, graças a um cabeceamento de Jude Bellingham aos 13 minutos, enquanto o adepto em questão não terá sido expulso do solo durante o jogo.

A Inglaterra enfrenta a Dinamarca em Frankfurt na quinta-feira, mesmo dia em que a Sérvia enfrenta a Eslovênia.