UFC 303 live blog: Alex Pereira vs. Jiri Prochazka 2

Este é o blog ao vivo do UFC 303 de Alex Pereira x Jiri Prochazka 2, luta principal pelo título dos meio-pesados, no sábado, em Las Vegas.

Uma das nove pessoas a ganhar títulos do UFC em duas categorias de peso diferentes, Pereira entrou nesse clube exclusivo ao nocautear Prochazka no UFC 295 para reivindicar o cinturão dos meio-pesados. Desde então, “Poatan” defendeu seu título com um nocaute no primeiro round do ex-campeão Jamahal Hill no UFC 300, e agora coloca seu cinturão em jogo em cima da hora para salvar o card da International Fight Week depois que Conor McGregor desistiu há apenas duas semanas.

Ex-campeão dos meio-pesados ​​do UFC, Prochazka conquistou o título do técnico de Pereira, Glover Teixeira, na Luta do Ano de 2022. Uma lesão no ombro e uma dispensa prolongada levaram Prochazka a desocupar o título, e seu retorno à jaula contra Pereira não foi do seu agrado. Desde então, Prochazka se recuperou com uma vitória por nocaute sobre Aleksandar Rakic ​​no UFC 300. Agora ele espera se vingar do único homem que o venceu no UFC.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC 303 abaixo.